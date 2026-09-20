Sevgili Boğa, bu hafta bir uzlaşmaya zorlanman boğaz ve boyun bölgende bir gerginlik olarak kendini gösterebilir; söylemek isteyip söylemediğin sözler burada birikebilir. Sıcak bir içecek ve düzenli germe hareketleri, hafta boyunca bu sıkışmayı hafifletecek.

Haftaya görüşmek üzere sağlıkla kal…