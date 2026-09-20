Sevgili Boğa, bir bütçe kararını bu hafta tek başına değil, bir ortakla birlikte almak daha isabetli olacak; Terazi'nin dengeleyici etkisi burada da işe yarıyor. Koç Dolunayı'nın haftanın ortasında getirdiği netlikle, ertelediğin bir finansal kararı sonunda verebilir, bu kararın üzerindeki yükü omuzlarından atabilirsin.

Haftaya kadar şans seninle olsun…