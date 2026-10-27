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Yaşam
Ürünleri Geri Göndermeden 11.900 Kez Para İadesi Aldı

Ürünleri Geri Göndermeden 11.900 Kez Para İadesi Aldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 11:16
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Çin'de 17 yaşındaki bir genç, bir kozmetik alışveriş platformunun iade sistemindeki bir açığı kullanarak ürünleri geri göndermeden 11.900 kez para iadesi aldı. Şanghay'daki mahkeme, yaklaşık 4 milyon yuan kazanan gence 6 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kargo takip numarasını elle yazma özelliğini kullandı

Kargo takip numarasını elle yazma özelliğini kullandı

Soyadı Lu olarak açıklanan genç, platformun iade talebinde kargo takip numarasının elle girilmesine izin verdiğini fark etti. Lu sahte takip numaraları girerek iade sürecini başlattı. Satıcı ürünü hiç geri almadığı halde parası iade edildi.

Lu'nun bunun için birden fazla hesap açtığı, kozmetik ve başka ürünler sipariş edip ürünleri elinde tuttuğu belirtiliyor. Ardından bu ürünleri ikinci el satış platformlarında sattı.

Kazandığı parayla telefon ve markalı kıyafet aldı

Kazandığı parayla telefon ve markalı kıyafet aldı

Lu aynı yöntemi 11.900 kez tekrarladı. Eline geçen ürünlerin toplam değeri 4,76 milyon yuan, elde ettiği kazanç ise yaklaşık 4,01 milyon yuan oldu. Bu tutar yaklaşık 574 bin dolara denk geliyor.

Soruşturmacılar, gencin parayı yeni cep telefonlarına, markalı kıyafetlere ve arkadaşlarına ikram etmeye harcadığını tespit etti.

Yaşı nedeniyle cezası indirildi

Yaşı nedeniyle cezası indirildi

Platform, Mart 2024'te şüpheli iade hareketlerini polise bildirdi ve Lu kısa süre sonra yakalandı. Şanghay'daki mahkeme, dolandırıcılıktan yargılanan gence Temmuz 2025'te 6 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, suçu işlediği sırada reşit olmadığı için gencin cezasında indirime gitti. Çin yasalarında çok büyük tutarlı dolandırıcılıklar 10 yıl ve üzeri hapis cezası gerektirebiliyor. Platformun adı açıklanmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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