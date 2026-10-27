Ürünleri Geri Göndermeden 11.900 Kez Para İadesi Aldı

Lu aynı yöntemi 11.900 kez tekrarladı. Eline geçen ürünlerin toplam değeri 4,76 milyon yuan, elde ettiği kazanç ise yaklaşık 4,01 milyon yuan oldu. Bu tutar yaklaşık 574 bin dolara denk geliyor.

Soruşturmacılar, gencin parayı yeni cep telefonlarına, markalı kıyafetlere ve arkadaşlarına ikram etmeye harcadığını tespit etti.