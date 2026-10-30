Yanlış Kata Çıkan Ustalar Tadilatı Bitmiş Evin İçini Söküp Attı
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Wuxi kentinde haziran ayında tadilat için çağrılan ustalar, bir kat aşağıdaki daireye girip evin içini baştan sona söktü. Duvarlar, asma tavan, mutfak ve banyo yıkıldı, mobilyalar ve beyaz eşyalar da dışarı taşındı. Ev sahibinin başlattığı süreç mahkemede tazminatla sonuçlandı.
Anahtar paspasın altında bulununca kimse kapı numarasına bakmadı
Mahkeme faturayı işçilerle ustabaşı arasında paylaştırdı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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