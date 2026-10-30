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Yanlış Kata Çıkan Ustalar Tadilatı Bitmiş Evin İçini Söküp Attı

Yanlış Kata Çıkan Ustalar Tadilatı Bitmiş Evin İçini Söküp Attı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 16:48
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Çin'in Jiangsu eyaletindeki Wuxi kentinde haziran ayında tadilat için çağrılan ustalar, bir kat aşağıdaki daireye girip evin içini baştan sona söktü. Duvarlar, asma tavan, mutfak ve banyo yıkıldı, mobilyalar ve beyaz eşyalar da dışarı taşındı. Ev sahibinin başlattığı süreç mahkemede tazminatla sonuçlandı.

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Anahtar paspasın altında bulununca kimse kapı numarasına bakmadı

Anahtar paspasın altında bulununca kimse kapı numarasına bakmadı

Liangxi ilçesindeki bir sitede dördüncü kattaki 403 numaralı dairenin sahibi, evini yıkıp yeniden yaptırmak için bir tadilat şirketiyle anlaştı. İşi üstlenen ustabaşı, işçilere anahtarı kapının yanından alıp çalışmaya başlamalarını söyledi.

İşçiler kat numarasını kontrol etmeden üçüncü kattaki 303 numaralı daireye girdi. İki dairenin planı ve dış görünüşü birebir aynıydı. 303'teki kiracı yeni taşınmıştı ve ev sahibi anahtarı paspasın altına saklamayı alışkanlık edinmişti. Kapının önünde anahtarı bulan işçiler doğru yerde olduklarını düşündü.

Daha önce tadilattan geçmiş evin duvarları, asma tavanı, mutfak ve banyo donanımı söküldü. Mobilyalar ve beyaz eşyalar da evden çıkarıldı. Ertesi gün daireye gelen sahibi evi bu halde görünce polisi aradı.

Mahkeme faturayı işçilerle ustabaşı arasında paylaştırdı

Mahkeme faturayı işçilerle ustabaşı arasında paylaştırdı

İki ev sahibi birkaç kez uzlaşmaya çalıştı ama anlaşamadı ve dava yerel mahkemeye taşındı. Hakim, daire numarasını kontrol etmeden işe girişen işçileri zararın doğrudan sorumlusu saydı. Şantiyeyi denetlemeyen ustabaşının da sorumlu olduğuna karar verdi.

Zarar, evin önceki tadilat seviyesi esas alınarak hesaplandı. 303'ün sahibi başta 20 bin yuan istedi, ardından talebini kendi isteğiyle 11 bin yuana indirdi. İşçiler 6 bin, ustabaşı 5 bin yuan ödedi ve iki taraf da borcunu tamamen kapattı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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