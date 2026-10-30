Yanlış Kata Çıkan Ustalar Tadilatı Bitmiş Evin İçini Söküp Attı

İki ev sahibi birkaç kez uzlaşmaya çalıştı ama anlaşamadı ve dava yerel mahkemeye taşındı. Hakim, daire numarasını kontrol etmeden işe girişen işçileri zararın doğrudan sorumlusu saydı. Şantiyeyi denetlemeyen ustabaşının da sorumlu olduğuna karar verdi.

Zarar, evin önceki tadilat seviyesi esas alınarak hesaplandı. 303'ün sahibi başta 20 bin yuan istedi, ardından talebini kendi isteğiyle 11 bin yuana indirdi. İşçiler 6 bin, ustabaşı 5 bin yuan ödedi ve iki taraf da borcunu tamamen kapattı.