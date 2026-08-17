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Çift Terapisti Açıkladı: Yazın İlişkileri Bitiren 5 Neden

Çift Terapisti Açıkladı: Yazın İlişkileri Bitiren 5 Neden

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 12:39
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Tatil dönemi genellikle dinlenme ve keyifli anlarla özdeşleştirilse de çiftler için işler her zaman düşünüldüğü gibi gitmeyebilir. Çift terapisti Diana Sánchez, yaz aylarının ilişkilerdeki krizleri derinleştirerek ayrılıkları tetikleyebileceği konusunda uyardı: 'Yaz ayları ayrılıklar için bir tetikleyici görevi görebilir; tüm krizler bu dönemde yoğunlaşır.'

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Yıl boyunca iş, okul ve günlük sorumluluklar nedeniyle kısıtlı zaman geçiren çiftlerin tatilde sürekli yan yana olması gizli kalmış çatışmaları su yüzüne çıkarıyor.

Yıl boyunca iş, okul ve günlük sorumluluklar nedeniyle kısıtlı zaman geçiren çiftlerin tatilde sürekli yan yana olması gizli kalmış çatışmaları su yüzüne çıkarıyor.

Sánchez'e göre yaz aylarındaki kopuşların temel nedenleri şunlar:

  • Günlük rutinden çıkıp tüm günü birlikte geçirmek, önceden seyrek yaşanan tartışmaların sıklığını artırıyor.

  • Rutinden uzaklaşmak, kişilerin partnerleriyle olan ortak noktalarından ziyade uyumsuz oldukları alanlara daha fazla odaklanmasına yol açıyor.

  • Tatil sürecini aileler, anne-babalar veya diğer akrabalarla geçirmek ilişkideki gerilimi ve tırmanan çatışmaları artırıyor.

  • Tatilin var olan sorunları kendiliğinden çözeceğine inanmak büyük bir yanılsama yaratıyor. Sánchez, 'Yaz gelince her şeyin mükemmel olacağını düşünüyorsunuz, sonra her şeyin aynı kaldığını anlıyorsunuz' diyerek beklenti tuzağına dikkat çekiyor.

  • Boş zamanın artmasıyla birlikte kişiler kendi yaşamlarını, ilişkilerini ve tercihlerini daha fazla sorgulama imkanı buluyor.

Tatil dönemini ilişki açısından hasarsız atlatmanın mümkün olduğunu belirten uzman terapist, şu pratik önerilerde bulunuyor:

Tatil dönemini ilişki açısından hasarsız atlatmanın mümkün olduğunu belirten uzman terapist, şu pratik önerilerde bulunuyor:

1. Her iki tarafın da ortaklaşa keyif alacağı aktiviteler planlayın.

2. Birlikte zaman geçirirken ekran süresini azaltın ve cep telefonlarını bir kenara bırakın.

3. Gerçek dışı ve aşırı yüksek tatil beklentilerinden kaçının.

4. Olumsuzluklara odaklanmak yerine, o kişiyle birlikte olmayı neden seçtiğinizi kendinize hatırlatın.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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