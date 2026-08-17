Çift Terapisti Açıkladı: Yazın İlişkileri Bitiren 5 Neden
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Tatil dönemi genellikle dinlenme ve keyifli anlarla özdeşleştirilse de çiftler için işler her zaman düşünüldüğü gibi gitmeyebilir. Çift terapisti Diana Sánchez, yaz aylarının ilişkilerdeki krizleri derinleştirerek ayrılıkları tetikleyebileceği konusunda uyardı: 'Yaz ayları ayrılıklar için bir tetikleyici görevi görebilir; tüm krizler bu dönemde yoğunlaşır.'
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Yıl boyunca iş, okul ve günlük sorumluluklar nedeniyle kısıtlı zaman geçiren çiftlerin tatilde sürekli yan yana olması gizli kalmış çatışmaları su yüzüne çıkarıyor.
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Tatil dönemini ilişki açısından hasarsız atlatmanın mümkün olduğunu belirten uzman terapist, şu pratik önerilerde bulunuyor:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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