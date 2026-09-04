Antik Uygarlıklar Testi: Mısır mı, Mezopotamya mı, Maya mı?
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Piramitler, zigguratlar, tapınaklar, hiyeroglifler ve binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan gizemli hikâyeler... Antik dünyanın büyük uygarlıkları, bugün hâlâ tarih meraklılarını büyülemeye devam ediyor.
Peki Mısır, Mezopotamya ve Maya uygarlıkları hakkında ne kadar bilgi sahibisin? Bu testte tarih, mitoloji, mimari, bilim ve günlük yaşam üzerinden antik dünyanın en dikkat çekici uygarlıklarını ne kadar iyi tanıdığını göreceğiz. Bakalım kaç soruda antik dünyanın izini sürebileceksin!
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Antik Uygarlıklar Testi: Mısır mı, Mezopotamya mı, Maya mı?
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