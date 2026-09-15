Renk Seçimlerine Göre Dans Şarkını Söylüyoruz!
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Seçimlerimiz bizim hakkımızda çok şey anlatır. Mesela renk seçimlerimiz!
Sorulardaki renkleri seç, biz de sana dans şarkının hangisi olduğunu söyleyelim. Düğün dansı falan değil, gerçekten hareketli bir dans!
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1. Bu renklerin hangisi sana daha dinlendirici geliyor?
2. Bu koyu renklerden birini seç bakalım!
3. Favori kırmızın hangisi?
4. Senin için bu renklerden hangisi en rahatsız edici?
5. Auran bir renk olsaydı hangi renk olurdu?
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6. Gökyüzünün en güzel rengini seçer misin?
7. Farklı olan rengi seçmeni istesek?
8. Son olarak hangi renk daha güvende hissettiriyor?
Madonna - Danceteria!
Charli xcx - 365 featuring shygirl!
Sabrina Carpenter - Tears!
George Daniel - Screen Cleaner!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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