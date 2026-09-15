article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Renk Seçimlerine Göre Dans Şarkını Söylüyoruz!

etiket Renk Seçimlerine Göre Dans Şarkını Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Editörü
15.09.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Seçimlerimiz bizim hakkımızda çok şey anlatır. Mesela renk seçimlerimiz!

Sorulardaki renkleri seç, biz de sana dans şarkının hangisi olduğunu söyleyelim. Düğün dansı falan değil, gerçekten hareketli bir dans!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bu renklerin hangisi sana daha dinlendirici geliyor?

2. Bu koyu renklerden birini seç bakalım!

3. Favori kırmızın hangisi?

4. Senin için bu renklerden hangisi en rahatsız edici?

5. Auran bir renk olsaydı hangi renk olurdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Gökyüzünün en güzel rengini seçer misin?

7. Farklı olan rengi seçmeni istesek?

8. Son olarak hangi renk daha güvende hissettiriyor?

Madonna - Danceteria!

Senin dans şarkın kesinlikle Danceteria olmalı! Dans pisti senin, özgürsün ve istediğin gibi dans et. Zaten Neden dans edenleri insanlar uzadı uzadıya izler ki? Bırak izlesinler, sen ruhunu dans ederek özgürleştirmeye bak!

Charli xcx - 365 featuring shygirl!

Brat summer bitti mi sence? Asla bitmez! Evde, mekanda, arkadaş ortamında ya da kafanın içinde ne zaman dans etmek istersen bu şarkı çalsın!

Sabrina Carpenter - Tears!

Sabrina Carpenter'ı henüz dinlemediysen büyük bir eksiklik yaşıyorsun diyebiliriz. Neredeyse bütün şarkıları dans etmek için kaydedilmiş gibi ama biz en çok Tears şarkısını sana yakıştırdık!

George Daniel - Screen Cleaner!

George Daniel'ı duydun mu hiç? The 1975'in bateristi olan hani... Onun aynı zamanda özgün müziklerinin ve prodüktörlük yaptığının bilgisini de öğrenmiş olman lazım. Bilmiyorsan artık öğrendin! Screen Cleaner gibi bir yapımı var ve dans pistine çok yakışıyor!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Editörü
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın