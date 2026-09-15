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Herkesin Bayılarak Dinlediği Kız Gruplarının İkonik 10 Parçası

etiket Herkesin Bayılarak Dinlediği Kız Gruplarının İkonik 10 Parçası

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
15.09.2026 - 14:01
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Son zamanlarda hem Türkiye'de hem yurtdışında birçok kız grupu kuruluyor. Hepsinin çok güzel ve eğlenceli şarkıları var elbette. Biz de geçmişten günümüze kız gruplarının hiç unutamadığımız şarkılarını derledik. En sevilen kız gruplarının unutulmayan parçaları hangileri bakalım mı?

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1. Blackpink - How You Like That

Çıktığı ilk andan itibaren dünyayı kasıp kavuran How You Like That, Blackpink denilince akla ilk gelen şarkılardan zaten. İddialı şarkının hareketli tarzı da herkesi etkiliyor. Şarkı başladığı andan itibaren insanın kalkıp dans edesi geliyor. Tam bir kız grubu şarkısı yani!

2. Manifest - Toz Pembe

Manifest bu listenin olmazsa olmazı zaten. Her şarkısı çok iyi ama son çıkan Toz Pembe şarkısı başka bir seviye. Enerjik şarkı kız grubunun hakkını veriyor diyebiliriz. Her geçen gün daha da yükselen Manifest'in Toz Pembe şarkısı herkesin en sevdiği şarkılardan biri olacak gibi duruyor.

3. Katseye - Pinky Up

Kız gruplarının dünyadaki örneklerinden biri de Katseye. Grubun eğlenceli şarkılarını herkes hemen ezberliyor. Pinky Up da bu şarkılardan biri. Akılda kalan melodisi ve enerjik yapısıyla bir dinleyen bir daha bırakamıyor zaten!

4. Babymonster - Sugar Honey Ice Tea

Kız grubu denilince ilk akla gelenlerden biri de Babymonster. Hiç düşmeyen temposuyla Sugar Honey Ice Tea şarkıları en ikonik şarkılardan biri. Şarkılarını tamamlayan dansları da çok seviliyor zaten.

5. Destiny's Child - Survivor

Yeni grupların yanında eski kız gruplarımız da var elbette. Destiny's Child eski kız gruplarından biri. Destiny's Child'ın en ikonik parçalarından biri elbette Survivor. Kadın gücünü yansıtan şarkı Beyonce, Kelly Rowland ve Michelle Williams'ın sesinden ayrı bir güzel oluyor.

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6. Aura - Yuh!

Türkiye'de son zamanlarda birçok kız grubu kuruldu. Onlardan biri de Aura. Aura'nın farklı ve eğlenceli tarzını yansıtan Yuh! şarkısı da dinleyenlerin beğendiği şarkılar arasına girmeyi kısa sürede başardı. Kızların eğlenceli dansları, şarkının ritmik müziği derken Aura'nın Yuh! şarkısını dinlemelere doyamıyoruz.

7. Little Mix - Little Me

Yarışma sonunda kurulan Little Mix grubu, sevilen kız gruplarından biri. Üyelerden biri ayrılsa da grubun şarkıları dinlenilmeye devam ediyor. Little Me şarkısı grubun en sevilen ve en çok söylenen şarkıları arasında yer alıyor. Geçmişle hesaplaşmayı anlatan şarkı hüzünlü ama güçlü şarkılardan biri.

8. Mantra - Tek Başıma

Türkiye'deki yeni kız gruplarından biri de Mantra. Mantra'nın Tek Başıma şarkısı kısa sürede sevilen parçalardan biri. Yeni nesil kız gruplarından Mantra'nın Tek Başıma şarkısı eğlenceli tarafıyla herkesin hızlıca ezberlediği bir şarkı oldu yani.

9. Spice Girls - Wannabe

Geçmişte kurulan en iyi kız gruplardan biri de Spice Girls. İçinde Victoria Beckham'ın da yer aldığı grubun Wannabe şarkısını ezbere bilmeyen yoktur herhalde. O yüzden kız gruplarının ikonik şarkıları listesi Spice Girls'ün Wannabe şarkısı olmadan olmaz!

10. Hepsi - Yalan

Türkiye'de kurulan ilk kız gruplarından biri olan Hepsi, zamanında ortalığı kasıp kavuruyordu. Şarkılarının hepsini herkesin ezbere bildiği Hepsi grubunun en sevilen şarkısı elbette Yalan'dı. O yüzden kız gruplarının ikonik şarkılarından bahsettiğimiz listede yer almazsa olmazdı!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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