Herkesin Bayılarak Dinlediği Kız Gruplarının İkonik 10 Parçası
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Son zamanlarda hem Türkiye'de hem yurtdışında birçok kız grupu kuruluyor. Hepsinin çok güzel ve eğlenceli şarkıları var elbette. Biz de geçmişten günümüze kız gruplarının hiç unutamadığımız şarkılarını derledik. En sevilen kız gruplarının unutulmayan parçaları hangileri bakalım mı?
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1. Blackpink - How You Like That
2. Manifest - Toz Pembe
3. Katseye - Pinky Up
4. Babymonster - Sugar Honey Ice Tea
5. Destiny's Child - Survivor
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6. Aura - Yuh!
7. Little Mix - Little Me
8. Mantra - Tek Başıma
9. Spice Girls - Wannabe
10. Hepsi - Yalan
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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