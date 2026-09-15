Herkesin Bayılarak Dinlediği Kız Gruplarının İkonik 10 Parçası

Manifest bu listenin olmazsa olmazı zaten. Her şarkısı çok iyi ama son çıkan Toz Pembe şarkısı başka bir seviye. Enerjik şarkı kız grubunun hakkını veriyor diyebiliriz. Her geçen gün daha da yükselen Manifest'in Toz Pembe şarkısı herkesin en sevdiği şarkılardan biri olacak gibi duruyor.