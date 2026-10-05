Başta Çok Farklı Tarzda Tasarlanan Ama Stüdyoda Evrim Geçirerek Efsaneleşen Şarkılar
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Kulaklığımızı takıp en sevdiğimiz şarkıyı açtığımızda, o kusursuz melodinin stüdyoda her zaman tereyağından kıl çeker gibi kaydedildiğini düşünürüz. Ancak müzik tarihi; stüdyoya ilk girildiğinde sıradan bir pop şarkısı olan, yapımcısıyla kavga edilerek kurtarılan ya da tamamen şans eseri bir bilgisayar hatasıyla doğan efsanelerle dolu! İşte ilk taslakları çok farklı türdeyken stüdyoda adeta evrim geçirerek müzik tarihini baştan yazan o ikonik şarkılar...
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Jonny Greenwood şarkıyı sabote etmek isterken grunge tarihinin en büyük hitini yarattı.
Nirvana üyeleri ilk başta şarkının temposunu çok gülünç ve yavaş bulmuşlardı.
Paul McCartney neşeli bir pop şarkısı hayal ederken dahi prodüktör araya girdi.
Michael Jackson ikonik bas yürüyüşünü korumak için yapımcısıyla büyük bir kavga etti.
Yapımcıların yanlışlıkla kurcaladığı bir ses cihazı müzik endüstrisinde yeni bir çağ başlattı.
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Eminem arkadan gelen cızırtıları yağmur sesine benzetince ortaya sinematik bir hikaye çıktı.
R.E.M. grubu stüdyoda enstrümanları tamamen yanlış çalarak en büyük başarılarını elde etti.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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