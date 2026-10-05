Kavuşamadılar Ama Şarkıları Kaldı: Müzik Tarihinin Unutulmaz Aşkları
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Kulaklığımızı takıp efkarlandığımız o ölümsüz şarkılar stüdyoda öylesine yazılmadı; hepsinin arkasında kalbi paramparça eden devasa yaşanmışlıklar var. Kimi en yakın dostundan ihanet gördü, kimi gencecik yaşta evlat hasretiyle yandı, kimi de ayrıldığı sevgilisinin gözünün içine bakarak nefretini haykırdı. 'İyi ki kavuşamamışlar, yoksa bu canım şarkılar hiç olmazdı' dedirten yerli ve yabancı 8 imkansız aşk hikayesini sizler için derledik.
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1. Kurt Cobain & Courtney Love
2. Stevie Nicks & Lindsey Buckingham
3. Selena Gomez & Justin Bieber
4. Sid Vicious & Nancy Spungen
5. Amy Winehouse & Blake Fielder
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6. Barış Manço & Marie Claude
7. Sezen Aksu & Onno Tunç
8. Ahmet Kaya & Emine Kaya
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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