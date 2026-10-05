Kavuşamadılar Ama Şarkıları Kaldı: Müzik Tarihinin Unutulmaz Aşkları

Türk pop müziğinin 80'li ve 90'lı yıllardaki o altın çağını tek başlarına var eden iki dahi isim, Onno Tunç ve Sezen Aksu'ydu. Aralarında sürekli ayrılıp barışan ama asla kopamayan, birbirini deli gibi besleyen devasa bir aşk vardı. Yaşadıkları o büyük aşk ve ayrılık sancıları, pop müziğin en unutulmaz damar şarkılarının doğmasını sağladı. Tam yeniden bir araya gelecekler diye beklenirken, 1996 yılında Onno Tunç’un uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi Sezen’in en büyük yıkımı oldu; Sezen o büyük aşkın ardından 'Git' ve 'İki Gözüm' gibi ağıtlar bıraktı.