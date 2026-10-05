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Kavuşamadılar Ama Şarkıları Kaldı: Müzik Tarihinin Unutulmaz Aşkları

etiket Kavuşamadılar Ama Şarkıları Kaldı: Müzik Tarihinin Unutulmaz Aşkları

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
05.10.2026 - 18:01
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Kulaklığımızı takıp efkarlandığımız o ölümsüz şarkılar stüdyoda öylesine yazılmadı; hepsinin arkasında kalbi paramparça eden devasa yaşanmışlıklar var. Kimi en yakın dostundan ihanet gördü, kimi gencecik yaşta evlat hasretiyle yandı, kimi de ayrıldığı sevgilisinin gözünün içine bakarak nefretini haykırdı. 'İyi ki kavuşamamışlar, yoksa bu canım şarkılar hiç olmazdı' dedirten yerli ve yabancı 8 imkansız aşk hikayesini sizler için derledik.

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1. Kurt Cobain & Courtney Love

Nirvana’nın lideri Kurt Cobain ve Courtney Love, 90’ların başında rock dünyasının en hırçın, en fırtınalı aşkını yaşadı. İkisi de uyuşturucu ve depresyon girdabındayken birbirlerini hem göklere çıkardı hem de uçuruma sürükledi. Bu hastalıklı ama tutkulu bağ, Kurt’ün 1994’teki trajik intiharıyla yarım kaldı. Nirvana'nın içsel acılarla dolu 'Heart-Shaped Box' şarkısı Courtney'nin Kurt'e hediye ettiği kalp kutudan gelirken, Courtney de Kurt'ün ardından 'Doll Parts' şarkısıyla feryat etti.

2. Stevie Nicks & Lindsey Buckingham

Müzik tarihinin en tuhaf, en gerilimli ayrılık hikayesi kesinlikle bu ikiliye ait. Stevie Nicks ve Lindsey Buckingham büyük bir aşk yaşarken grubun efsanevi albüm kayıtları sırasında yollarını ayırdı. İşin kötüsü, kariyerleri için aynı grupta çalmaya ve stüdyoya girmeye devam etmek zorundaydılar! Albüm kaydederken birbirlerinin gözünün içine bakarak öfkelerini, kırgınlıklarını ve bitmeyen aşklarını şarkı sözleriyle haykırdılar; ortaya da 'Dreams' ve 'Go Your Own Way' gibi ayrılık marşları çıktı.

3. Selena Gomez & Justin Bieber

Erken yaşta şöhret olan bu ikili, Z kuşağının hafızasına kazınan neredeyse 10 yıllık bir dargın bir barışık 'Jelena' çilesini yaşattı. Magazin basını, aldatma iddiaları ve sağlık sorunları derken ilişki tam bir girdaba dönüştü. Hayranları her seferinde 'Bu sefer olacak' diye beklese de, yorucu döngü Justin’in ani evliliğiyle bıçak gibi kesildi. Selena Gomez'in Justin'e kesin ve iç yakan vedası ise o meşhur 'Lose You to Love Me' şarkısıyla oldu.

4. Sid Vicious & Nancy Spungen

Punk rock kültürünün en kaotik ve en yıkıcı ilişkisini Sex Pistols'ın asi basçısı Sid Vicious ile Nancy Spungen yaşadı. Onlarınki romantik bir aşktan ziyade, tamamen uyuşturucu ve şiddet sarmalından beslenen tehlikeli bir bağımlılıktı. Birbirlerine duydukları saplantı, Nancy’nin bir otel odasında bıçaklanarak ölü bulunmasıyla en karanlık noktasına ulaştı. Sid ise bu şokun acısını atlatamadan, kısa süre sonra aşırı dozdan hayatını kaybederek onun yanına gitti; geriye ise Nancy'ye de ithaf ettiği isyankar 'My Way' yorumu kaldı.

5. Amy Winehouse & Blake Fielder

Amy Winehouse’u tüm dünyaya tanıtan o muazzam caz tınılarını var eden ama aynı zamanda o güzelim kadını tüketen adam Blake oldu. Aşkları o kadar hastalıklı ve dengesizdi ki, Amy onun uğruna tüm dünyayı karşısına alırken kendi sonunu adım adım hazırladı. Blake'in hayatına soktuğu ağır bağımlılıklar ve fırtınalı ayrılıklar yüzünden Amy'nin ruhu darmadağın oldu. Blake onu her terk ettiğinde Amy acısını notalara döktü ve 27 yaşında aramızdan ayrılmadan önce geriye o koyu karanlığı anlatan 'Back to Black' başyapıtını bıraktı.

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6. Barış Manço & Marie Claude

Barış Manço’nun ilk evliliğini yaptığı Belçikalı Marie Claude ile birlikteliği sadece kırk yedi gün sürdü. Halk arasında ve müzik kulislerinde yıllardır sarsılmaz bir rivayet dolaşır. İnanışa göre, o dönem Manço’nun müzisyen dostu ve yakın arkadaşı olan Fikret Kızılok ile Marie Claude birbirine aşık olup birlikte Anadolu yollarına düşmüş, bu durum evliliği sessiz sedasız bitirmiştir. Sanatçının bu büyük hayal kırıklığı ve dost kazığı sonrası içine kapanıp o meşhur hüznünü notalara döktüğü söylenir. Türk müziğinin en epik eserlerinden 'Dağlar Dağlar' şarkısının, 'Ellerimle büyüttüğüm solarken dirilttiğim çiçeğimi kopardın sen ellere verdin' sözleriyle doğrudan bu olay üzerine yazıldığına inanılır.

7. Sezen Aksu & Onno Tunç

Türk pop müziğinin 80'li ve 90'lı yıllardaki o altın çağını tek başlarına var eden iki dahi isim, Onno Tunç ve Sezen Aksu'ydu. Aralarında sürekli ayrılıp barışan ama asla kopamayan, birbirini deli gibi besleyen devasa bir aşk vardı. Yaşadıkları o büyük aşk ve ayrılık sancıları, pop müziğin en unutulmaz damar şarkılarının doğmasını sağladı. Tam yeniden bir araya gelecekler diye beklenirken, 1996 yılında Onno Tunç’un uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi Sezen’in en büyük yıkımı oldu; Sezen o büyük aşkın ardından 'Git' ve 'İki Gözüm' gibi ağıtlar bıraktı.

8. Ahmet Kaya & Emine Kaya

Ahmet Kaya’nın henüz ünlü olmadığı ve büyük bir yoksulluk çektiği dönemde ilk eşi Emine Kaya, yaşanan geçim sıkıntılarına dayanamayarak kızı Çiğdem’i de yanına alıp evi terk etti. Kızından ve eşinden ayrı düşen, evladını dilediği gibi göremeyen Ahmet Kaya, bu derin hasret üzerine söz ve müziği kendisine ait olan 'Çiğdem Çiçek' şarkısını yazdı. Şarkının temposu hızlı olsa da aslında ardında yavrusunu özleyen bir babanın feryadı saklıydı. Sanatçı, 'Hasret kaldım kız, yüzüne yüzüm sürmedim... Vallah düşünmesem seni derdime dert eklenir...' diyerek o dönem yaşadığı ayrılık acısını ve evlat hasretini notalara döktü.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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