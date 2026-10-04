Metal Tarihinin En Unutulmaz Gitaristini Seçiyoruz
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Metal tarihinin sound'unu değiştiren, unutulmaz riffler yazan ve gitar dünyasında kendi imzasını bırakan sayısız isim var. Peki bu efsaneler arasından hangisi senin için zirvede? 👇
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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