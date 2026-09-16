Daha 17'de Gözden Kaçan Kitap Ayrıntısı! Deniz'in Okudukları Üzerine Dikkat Çeken İnceleme
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Daha 17 dizisinde Helin Elveren'in canlandırdığı Deniz'in okuduğu kitaplar, bir sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Kullanıcı, karakterin dizide okuduğunu belirttiği Ursula K. Le Guin'in Mülksüzler ve Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü kitaplarından yola çıkarak bir inceleme paylaştı.
KAYNAK: @kulakligimievdeunuttum
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Kanal D'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Daha 17, bu kez bir izleyicinin fark ettiği kitap ayrıntısıyla gündemde.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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