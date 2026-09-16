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Daha 17'de Gözden Kaçan Kitap Ayrıntısı! Deniz'in Okudukları Üzerine Dikkat Çeken İnceleme

Daha 17'de Gözden Kaçan Kitap Ayrıntısı! Deniz'in Okudukları Üzerine Dikkat Çeken İnceleme

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.09.2026 - 15:50
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Daha 17 dizisinde Helin Elveren'in canlandırdığı Deniz'in okuduğu kitaplar, bir sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Kullanıcı, karakterin dizide okuduğunu belirttiği Ursula K. Le Guin'in Mülksüzler ve Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü kitaplarından yola çıkarak bir inceleme paylaştı.

KAYNAK: @kulakligimievdeunuttum

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Kanal D'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Daha 17, bu kez bir izleyicinin fark ettiği kitap ayrıntısıyla gündemde.

Kanal D'nin yaz sezonunda başlayan ve yeni sezonda da devam eden dizisi Daha 17, bu kez bir izleyicinin fark ettiği kitap ayrıntısıyla gündemde.

Daha 17'de Helin Elveren'in canlandırdığı Deniz karakterinin okuduğu kitaplara dikkat çeken bir sosyal medya kullanıcısı, bu eserlerden yola çıkarak bir kültür okuması yaptı. Instagram kullanıcısı, Deniz'in dizide Ursula K. Le Guin'in Mülksüzler ve Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü kitaplarını okuduğunu belirterek iki esere ilişkin ayrıntılı bir inceleme yayımladı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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