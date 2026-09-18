Yapı Market Ürünleri Arayanlara: ŞOK 19 Eylül 2026 Kataloğuna Giriyor!
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ŞOK 19 - 22 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK market katalog içeriklerimizi takip edebilirsiniz.
Bakalım 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama 499 TL
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Hot Wheels Silver Arabalar Serisi 299 TL
Columbia Echo Mountain 25L Sırt Çantası 3.999 TL
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