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Yapı Market Ürünleri Arayanlara: ŞOK 19 Eylül 2026 Kataloğuna Giriyor!

etiket Yapı Market Ürünleri Arayanlara: ŞOK 19 Eylül 2026 Kataloğuna Giriyor!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.09.2026 - 12:07
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ŞOK 19 - 22 Eylül 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK market katalog içeriklerimizi takip edebilirsiniz. 

Bakalım 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama 499 TL

Aprilla Katlanabilir Şarjlı Vidalama 499 TL

  • Aprilla Şarjlı Polisaj Makinesi 850 TL

  • Aprilla Şarjlı Avuç Taşlama 1.290 TL

  • Aprilla Darbeli Matkap 1.190 TL

  • Aprilla Şarjlı Budama Makası 1.190 TL

  • Aprilla Dekupaj Testere 1.190 TL

  • Silikon Tabancası 250 TL

  • Ve-Ge Paketleme Bandı 69,95 TL

  • Pattex Japon Yapıştırıcı 49,95 TL

  • Polisan Quartz Tavan Boyası (17,5 kg) 599 TL

  • Polisan Quartz İç Cephe Boyası Kumsal Beji / Marjinal Gri (10 kg) 499 TL

İndirimli yapı market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Hot Wheels Silver Arabalar Serisi 299 TL

Hot Wheels Silver Arabalar Serisi 299 TL

  • Hot Wheels Vahşi Fırlatıcılar Serisi 350 TL

  • Gokidy Pelüş Zürafa 899 TL

  • Pufu Timsah/Kedi/Tavşan Figürlü Çocuk Açılır Koltuk 1.750 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Drift Atan Araba 1.750 TL

  • Gokidy Eğlenceli Işıklı Pop It 275 TL

  • Gokidy Fırlatmalı SUV Araçlar 75 TL

  • Gokidy Işın Kılıcı 2'li 599 TL

  • Gokidy Figür Blok Seti 125 TL

  • Gokidy Işın Kılıcı 699 TL

  • Gokidy Çiçek Figürlü Baloncuk Makinesi 599 TL

  • Gokidy Esnek Dev Hayvan Figürleri 350 TL

  • Pritt Oyun Hamuru 6x100 g 175 TL

  • Kazı Keşfet Kitap Çeşitleri 199 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 3 L (Kasa Arkası) 149 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu Çeşitleri 100'lü (Kasa Arkası) 79 TL

  • Molped 2'li Avantaj Paket Süper Gece 40'lı (Kasa Arkası) 199 TL

  • Oreo Classic Vanilya/Çikolata Aromalı Dolgulu Kakaolu Bisküvi 228 g (Kasa Arkası) 99 TL

  • Ülker Dankek Pöti Muffin Sade Kek 20x24 g (Kasa Arkası) 99 TL

Columbia Echo Mountain 25L Sırt Çantası 3.999 TL

Columbia Echo Mountain 25L Sırt Çantası 3.999 TL

  • Columbia Crestwood Kadın Ayakkabı Bej 4.999 TL

  • Columbia Drainmaker XTR Ayakkabı Kadın Ekru/Mavi/Siyah 4.999 TL

  • Columbia Crestwood Ayakkabı Kahverengi/Lacivert/Siyah/Koyu Gri 5.999 TL

  • Columbia Strata Trail Low WP Ayakkabı Gri-Bej 5.999 TL

  • Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Kadın Bej/Beyaz 4.999 TL

  • Columbia Terrastride Aro Ayakkabı Erkek Gri/Beyaz 4.999 TL

  • Columbia Drainmaker XTR Ayakkabı Erkek Siyah/Bej 5.999 TL

%50 indirimli Columbia ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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