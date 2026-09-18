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Ekonomi
Emre Tezmen, Pusula Finans Holding Yönetiminden Ayrıldı

Emre Tezmen, Pusula Finans Holding Yönetiminden Ayrıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 12:37
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Tera Yatırım, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılıkların, söz konusu atamalar Ticaret Sicili'ne tescil edilmeden gerçekleştiği bildirildi.

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Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, daha önce yaptığı özel durum açıklamalarında, planlanan pay devir süreci kapsamında Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atandığının kamuoyuna duyurulduğunu hatırlattı.

Ancak Tera Yatırım'ın bugün yaptığı açıklamaya göre Tezmen ve Kilimci, söz konusu yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Ticaret Sicili nezdinde herhangi bir tescil işlemi gerçekleştirilmeden önce görevlerinden ayrıldı.

Ne olmuştu?

Tera Grubu, daha önceki KAP açıklamalarında Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile holding ve hissedarlarının sahip olduğu bağlı şirketlerden oluşan iktisadi bütünlükteki payların devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığını açıklamıştı.

10 Eylül'deki açıklamada ise planlanan pay devir işleminin temel ticari ve finansal şartları konusunda taraflar arasında mutabakata varıldığı ve işlemin tamamlanabilmesi için SPK, BDDK ve Rekabet Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli izin ve onay süreçlerinin başlatılmasına karar verildiği bildirilmişti.

Tera Grubu, 13 Eylül tarihli açıklamasında da kamuoyuna yansıyan gelişmelerin planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde değişiklik oluşturmadığını belirtmişti.

Bugünkü KAP bildiriminde ise Tezmen ve Kilimci'nin yönetim kurulu üyeliklerinden tescil öncesinde ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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