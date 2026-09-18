Emre Tezmen, Pusula Finans Holding Yönetiminden Ayrıldı
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Tera Yatırım, Pusula Finans Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerine atanan Emre Tezmen ve Erkan Kilimci'nin, Pusula Finans Holding Yönetim Kurulu'ndaki görevlerinden ayrıldığını açıkladı. Ayrılıkların, söz konusu atamalar Ticaret Sicili'ne tescil edilmeden gerçekleştiği bildirildi.
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Tera Yatırım Menkul Değerler, Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerine ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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