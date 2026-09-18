Ziraat Bankası ve İş Bankası Yetkilendirildi: SPK, Fonların Ödeme ve Tasfiye Sürecini Belirledi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına, fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak
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Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.
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SPK, TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışındaki işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatlarının da gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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