Ziraat Bankası ve İş Bankası Yetkilendirildi: SPK, Fonların Ödeme ve Tasfiye Sürecini Belirledi

SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.

Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde, tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar arasında yapılacak.

Fon portföyündeki finansal varlıklar Takasbank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerinden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapılacak.

SPK, bu işlemlerin Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit, belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek.

SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları da tasfiye kapsamına alınacak. TEFAS üzerinden satım emri verilen ancak gerçekleştirilemeyen iade talimatları nedeniyle oluşan tutarlar ise fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve elde edilen nakitle öncelikli olarak bu borçlar ödenecek.