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Ziraat Bankası ve İş Bankası Yetkilendirildi: SPK, Fonların Ödeme ve Tasfiye Sürecini Belirledi

Ziraat Bankası ve İş Bankası Yetkilendirildi: SPK, Fonların Ödeme ve Tasfiye Sürecini Belirledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.09.2026 - 07:40
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına, fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak

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Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceğini açıkladı.

SPK'nın kararına göre Tera Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak Türkiye İş Bankası AŞ, A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise Ziraat Bankası görevlendirildi. Bankalar tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirildi.

Tasfiye usul ve esaslarının yürürlüğe girmesini takip eden 2 iş günü içerisinde, tasfiye konusu fonların tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların bireysel saklama hesaplarındaki katılma payları mutabakatlaştırılacak. Bu kapsamda varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat da Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar arasında yapılacak.

Fon portföyündeki finansal varlıklar Takasbank'ta ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanacak. Fonların repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, vadeli mevduat, katılma hesapları, kullanılan krediler ve diğer işlemlerinden doğan borç ve alacakların mutabakatı ise önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapılacak.

SPK, bu işlemlerin Kurul kararını takip eden en geç 10 iş günü içinde tamamlanmasını öngördü. Fon portföyündeki finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta verilecek satış talimatlarıyla nakde dönüştürülecek. Bankalar, varlığın niteliğine göre doğrudan satış talimatı verebilecek veya talimatı bir yatırım kuruluşu aracılığıyla iletebilecek. Elde edilen nakit, belirlenen ödeme planı doğrultusunda değerlendirilebilecek.

SPK düzenlemesine göre elde edilen nakit, bankalar tarafından belirlenecek dönemlerde fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına, fon katılma payı sahipliği oranında aktarılacak. İhbarlı fonlarda 17 Eylül 2026 saat 13.30'dan sonra verilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonlarında izahnamede belirtilen gün sonu valör atlama saatinden sonra verilen iade talimatları da tasfiye kapsamına alınacak. TEFAS üzerinden satım emri verilen ancak gerçekleştirilemeyen iade talimatları nedeniyle oluşan tutarlar ise fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve elde edilen nakitle öncelikli olarak bu borçlar ödenecek.

SPK, TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışındaki işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatlarının da gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

SPK, TEFAS'ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için TEFAS dışındaki işlemler kapsamında kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatlarının da gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

Tasfiyesine karar verilen fonlarda da 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemeyecek. Bununla birlikte 17 Eylül 2026 ve öncesinde fon portföyüne ilişkin verilen ve takası gerçekleşmemiş varlık ve işlem talimatları olağan süreç içinde gerçekleştirilecek.

SPK kararına göre ilgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erecek. Kurulun uygun görmesi halinde bu süre uzatılabilecek. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş gününde ise fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilecek.

SPK'nın güncellediği listede toplam 131 yatırım fonu yer aldı. Listede A1 Capital Portföy'ün 9, Atlas Portföy'ün 16, Bulls Portföy'ün 16, Hedef Portföy'ün 31, Pardus Portföy'ün 33, Pusula Portföy'ün 11 ve Tera Portföy'ün 6 fonu bulunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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