Artık Bazı Su Şişeleri Eskisi Kadar Berrak Görünmeyecek!

Geri dönüşüm sürecinde plastik her seferinde ısıya ve mekanik işleme maruz kalıyor, bu da polimer zincirlerini kısmen kırıyor. Bunun sonucunda malzemenin berraklığı zamanla biraz azalabiliyor. Kaliteli işlenmiş rPET orijinal plastikle neredeyse aynı berraklıkta olabilirken, daha düşük kaliteli olanlarda hafif bir bulanıklık ya da gri-sarı bir ton ortaya çıkabiliyor.

Üreticiler bu kalite kaybını dengelemek için genelde geri dönüştürülmüş plastiği belli oranda orijinal plastikle karıştırıyor. Şişenin içindeki ürünün kalitesi ya da güvenliği bu görünüm farkından etkilenmiyor.