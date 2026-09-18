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Yaşam
Artık Bazı Su Şişeleri Eskisi Kadar Berrak Görünmeyecek!

Artık Bazı Su Şişeleri Eskisi Kadar Berrak Görünmeyecek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 11:49
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Markette raftan aldığı su şişesinin artık eskisi kadar duru görünmediğini fark eden olacak. Bunun nedeni bozuk bir üretim değil, Avrupa Birliği'nin plastik şişelerde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmaya yönelik yeni kuralları.

İşte detaylar...

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AB kurallarına göre PET şişelerde 2025'ten itibaren en az yüzde 25 geri dönüştürülmüş plastik kullanılması zorunlu, bu oran 2030'da yüzde 30'a çıkacak.

AB kurallarına göre PET şişelerde 2025'ten itibaren en az yüzde 25 geri dönüştürülmüş plastik kullanılması zorunlu, bu oran 2030'da yüzde 30'a çıkacak.

Bu geri dönüştürülmüş plastiğe rPET deniyor. Tüketicilerin geri dönüşüm kutusuna attığı şişeler toplanıp yıkanıyor, küçük parçacıklara (flake) ayrılıyor, ardından eritilip yeniden pelet haline getiriliyor. Bu peletler de yeni şişelerin hammaddesi oluyor. Oranın hesabında sadece şişenin gövdesi değil, etiket ve kılıf gibi parçalar da dikkate alınıyor.

Geri dönüştürülmüş plastik, kaliteye göre şişenin görünümünde fark yaratıyor.

Geri dönüştürülmüş plastik, kaliteye göre şişenin görünümünde fark yaratıyor.

Geri dönüşüm sürecinde plastik her seferinde ısıya ve mekanik işleme maruz kalıyor, bu da polimer zincirlerini kısmen kırıyor. Bunun sonucunda malzemenin berraklığı zamanla biraz azalabiliyor. Kaliteli işlenmiş rPET orijinal plastikle neredeyse aynı berraklıkta olabilirken, daha düşük kaliteli olanlarda hafif bir bulanıklık ya da gri-sarı bir ton ortaya çıkabiliyor. 

Üreticiler bu kalite kaybını dengelemek için genelde geri dönüştürülmüş plastiği belli oranda orijinal plastikle karıştırıyor. Şişenin içindeki ürünün kalitesi ya da güvenliği bu görünüm farkından etkilenmiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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