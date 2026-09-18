Artık Bazı Su Şişeleri Eskisi Kadar Berrak Görünmeyecek!
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Markette raftan aldığı su şişesinin artık eskisi kadar duru görünmediğini fark eden olacak. Bunun nedeni bozuk bir üretim değil, Avrupa Birliği'nin plastik şişelerde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımını artırmaya yönelik yeni kuralları.
İşte detaylar...
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AB kurallarına göre PET şişelerde 2025'ten itibaren en az yüzde 25 geri dönüştürülmüş plastik kullanılması zorunlu, bu oran 2030'da yüzde 30'a çıkacak.
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Geri dönüştürülmüş plastik, kaliteye göre şişenin görünümünde fark yaratıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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