Wimbledon'dan Influencer'lara Yasak: Akreditasyon Kapısı Kapandı, Ring Light'lar Girişte Kalacak
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Dünyanın en köklü tenis turnuvası Wimbledon, tribündeki kameralara karşı sert bir tavır aldı. All England Club'ın gelecek yıl influencer ve içerik üreticileri için ayrı bir basın akreditasyonu kategorisi açmayacağı bildirildi. Kararın arkasında, ABD Açık'ta ring light eşliğinde yapılan çekimlerin maçları durdurmaya kadar varan tartışması var. Wimbledon tarafını geleneğin korunmasından yana seçti.
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Tartışma, ABD Açık'ın içerik üreticilerine kapılarını iyice açtığı bir turnuvada patladı.
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Naomi Osaka'nın maçı sırasında hakem, oyunu durdurup parlak ışıkla içerik çeken gruba müdahale etmek zorunda kaldı.
Coco Gauff ve Osaka ise doğrudan tribünlere seslenerek seyirciyi oyunun geleneklerine uymaya çağırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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