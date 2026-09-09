Wimbledon'dan Influencer'lara Yasak: Akreditasyon Kapısı Kapandı, Ring Light'lar Girişte Kalacak

ABD Açık, sosyal medyada daha geniş kitlelere ulaşmak için bu yıl yaklaşık 100 içerik üreticisine akreditasyon verdi. Programın başladığı 2025'te bu sayı 54'tü; yani bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

Kortlara giren bu yeni kalabalık, kısa sürede turnuvanın kendi kurallarıyla çakıştı. Arthur Ashe Stadyumu'ndaki lüks loncalardan yapılan çekimler, hem oyuncuların hem de çevredeki seyircilerin şikâyet konusu oldu.