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Wimbledon'dan Influencer'lara Yasak: Akreditasyon Kapısı Kapandı, Ring Light'lar Girişte Kalacak

Wimbledon'dan Influencer'lara Yasak: Akreditasyon Kapısı Kapandı, Ring Light'lar Girişte Kalacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 12:25
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Dünyanın en köklü tenis turnuvası Wimbledon, tribündeki kameralara karşı sert bir tavır aldı. All England Club'ın gelecek yıl influencer ve içerik üreticileri için ayrı bir basın akreditasyonu kategorisi açmayacağı bildirildi. Kararın arkasında, ABD Açık'ta ring light eşliğinde yapılan çekimlerin maçları durdurmaya kadar varan tartışması var. Wimbledon tarafını geleneğin korunmasından yana seçti. 

Kaynak: Nafizcan Önder / Marketing Türkiye

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Tartışma, ABD Açık'ın içerik üreticilerine kapılarını iyice açtığı bir turnuvada patladı.

Tartışma, ABD Açık'ın içerik üreticilerine kapılarını iyice açtığı bir turnuvada patladı.

ABD Açık, sosyal medyada daha geniş kitlelere ulaşmak için bu yıl yaklaşık 100 içerik üreticisine akreditasyon verdi. Programın başladığı 2025'te bu sayı 54'tü; yani bir yılda neredeyse iki katına çıktı.

Kortlara giren bu yeni kalabalık, kısa sürede turnuvanın kendi kurallarıyla çakıştı. Arthur Ashe Stadyumu'ndaki lüks loncalardan yapılan çekimler, hem oyuncuların hem de çevredeki seyircilerin şikâyet konusu oldu.

Naomi Osaka'nın maçı sırasında hakem, oyunu durdurup parlak ışıkla içerik çeken gruba müdahale etmek zorunda kaldı.

Naomi Osaka'nın maçı sırasında hakem, oyunu durdurup parlak ışıkla içerik çeken gruba müdahale etmek zorunda kaldı.

Pazartesi günü Arthur Ashe Stadyumu'nda oynanan maçta, kürsü hakemi Kader Nouni bir loncada ring light kullanan içerik üreticilerini uyarmak için oyunu kesti. Işıklar yakındaki seyircileri de rahatsız etmişti.

Tartışma büyüyünce ABD Açık yönetimi, kort çevresindeki dev ekranlarda seyircilere maç sırasında uymaları gereken kuralları hatırlatan mesajlar yayınladı. ABD Tenis Birliği ise dikkat dağıtan kişilerin resmî içerik üreticisi programına dahil olmadığını açıkladı.

Coco Gauff ve Osaka ise doğrudan tribünlere seslenerek seyirciyi oyunun geleneklerine uymaya çağırdı.

Coco Gauff ve Osaka ise doğrudan tribünlere seslenerek seyirciyi oyunun geleneklerine uymaya çağırdı.

İki tenisçinin maç ortasında yaptığı bu çağrı, olayı sporcuların da sahiplendiği bir tartışmaya dönüştürdü. Wimbledon'ın kararı da bu tablonun ardından geldi.

Karar, içerik üreticilerinin Wimbledon'a seyirci olarak gitmesini engellemiyor. Ancak “içerik üreticisi” statüsü, gazetecilere ve yayıncılara açık olan resmî basın erişiminin kapısını aralamayacak. Oyuncuların dikkatini dağıtabilecek ring light gibi ekipmanların turnuva alanına alınmaması, gerektiğinde girişte muhafaza altına alınması planlanıyor.

ABD Açık erişimini büyütmek için kapılarını creator ekonomisine açarken Wimbledon çok daha kontrollü bir modelde ısrar ediyor. İki Grand Slam arasındaki bu fark, spor organizasyonlarının önündeki soruyu da netleştiriyor: influencer'lar tribün kültürünün yeni anlatıcıları mı olacak, yoksa oyunun önüne geçen aktörler olarak mı görülecek?

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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