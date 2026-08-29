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Tesettür Kararıyla Gündeme Gelmişti: Voleybolu Bırakan Aysun Özbek 18 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!

Tesettür Kararıyla Gündeme Gelmişti: Voleybolu Bırakan Aysun Özbek 18 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 10:08
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Türk voleybolunun unutulmaz orta oyuncularından Aysun Özbek, yaklaşık 18 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. 2003 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan ve “Filenin Sultanları” unvanını hayatımıza sokan efsane kadronun kilit isimlerinden olan Özbek, 2008’de tesettür ve voleybolu bırakma kararıyla ülke gündemine oturmuştu. Ardından kameralardan uzak bir yaşamı tercih eden eski milli sporcu, yıllar sonra takım arkadaşlarıyla birlikte Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı. Salondaki atmosfer karşısında duygularını gizleyemeyen Özbek’in Filenin Sultanları’ndan tek bir isteği vardı. 2003 finalini hatırlatan efsane oyuncunun “Bizim öcümüzü alsınlar” sözleri sosyal medyada gündem oldu!

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Türk voleybolunun bugün ulaştığı başarıların temellerini atan isimlerden biri hiç şüphesiz Aysun Özbek’ti.

Türk voleybolunun bugün ulaştığı başarıların temellerini atan isimlerden biri hiç şüphesiz Aysun Özbek’ti.

Fenerbahçe’de başlayan profesyonel kariyerini uzun yıllar VakıfBank Güneş Sigorta formasıyla sürdüren başarılı sporcu, dönemin en etkili orta oyuncularından biri haline geldi.

Boyu, blok becerisi ve özellikle tek ayak üzerinden gerçekleştirdiği hızlı hücumlarla dikkat çeken Aysun Özbek, 1997 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı’na seçildi. Milli formayı 200’den fazla karşılaşmada taşıyan Özbek; Türkiye’nin uluslararası arenada adını yeni yeni duyurmaya başladığı dönemin en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Aysun Özbek’in kariyerindeki en unutulmaz başarı ise 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda geldi. Ankara’da düzenlenen turnuvada finale kadar yükselen Türkiye, Polonya karşısında istediği sonucu alamasa da gümüş madalya kazanarak tarihinin o güne kadarki en büyük voleybol başarısına imza attı. Üstelik bugün gururla kullandığımız “Filenin Sultanları” unvanı da ilk kez o kadroyla birlikte hayatımıza girdi.

Aysun Özbek; Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Esra Gümüş, Natalia Hanikoğlu ve Bahar Mert gibi isimlerle birlikte bu tarihi kadronun en önemli parçalarından biriydi. Milli takımla 1997 ve 2001 Akdeniz Oyunları’nda gümüş, 2005 Akdeniz Oyunları’nda ise altın madalya kazandı.

Kulüp kariyerinde de pek çok Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa kupası zaferi yaşayan Özbek, 2004 yılında CEV Top Teams Kupası’nı, 2008’de ise CEV Challenge Kupası’nı kazanan VakıfBank kadrosunda yer aldı. Challenge Kupası’nda “En Değerli Oyuncu” seçilen başarılı orta oyuncu, farklı dönemlerde aldığı “En İyi Blokör” ödülleriyle de döneminin en önemli voleybolcularından biri olduğunu kanıtladı.

Aysun Özbek’in adı 2008 yılında bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatına ilişkin ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

Aysun Özbek’in adı 2008 yılında bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatına ilişkin ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.

Dönemin basınında başarılı voleybolcunun tesettüre girdiği ve bu nedenle kariyerini noktalama kararı aldığı ileri sürüldü. Henüz kariyerinin zirvesindeyken böyle bir karar verdiği iddia edilen Özbek, günlerce manşetlerden inmedi.

Ancak yıllar sonra da sık sık tekrar edilen “Tesettüre girdiği için voleybolu bıraktı” anlatısının önemli bir ayrıntısı bulunuyor. Aysun Özbek, 16 Mayıs 2008’de yaptığı açıklamada o tarihte henüz tesettüre girmediğini ve voleybolu bırakıp bırakmama konusunda kesin karar vermediğini açıkça söyledi.

“Tesettüre girmedim, eski Aysun nasılsa öyleyim. Ama bu kapanmayacağım anlamına gelmez” ifadelerini kullanan Özbek, hacca gitmeyi istediğini de dile getirdi. Voleybolu bırakma kararının ise tamamen kişisel olduğunu belirterek “Bırakabilirim de, devam da edebilirim” dedi. Başka bir açıklamasında 13 yaşından beri devam eden yoğun spor hayatının kendisini yorduğunu ve artık kariyerini sonlandırma zamanının gelmiş olabileceğini anlattı.

Dolayısıyla dönemin basınında iki karar doğrudan birbirine bağlansa da Özbek, voleybolu tesettür nedeniyle bıraktığı iddiasını açıkça reddetmişti. Buna rağmen çıkan haberler haftalar boyunca tartışılmış ve yıldız sporcunun özel hayatıyla ilgili tercihi ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri olmuştu.

Kariyerini noktalamasının ardından kameralardan uzak bir yaşamı tercih eden Aysun Özbek, spor dünyasında da uzun süre görüntülenmedi. Türk voleybolunun en büyük çıkışlarından birine tanıklık eden efsane orta oyuncu, yaklaşık 18 yıllık sessizliğinin ardından bu kez başladığı yere, yani milli takım tribünlerine döndü.

Aysun Özbek, yıllar sonra 2003 Avrupa Şampiyonası’nda birlikte tarih yazdığı eski takım arkadaşlarıyla Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için salona geldi.

Özlem Özçelik ve Esra Gümüş gibi efsane isimlerle tribünde yan yana görüntülenen Özbek’in son hali, voleybolseverlere büyük bir nostalji yaşattı.

Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan eski milli voleybolcuyu yeniden tribünlerde gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir dönemin çocukları ve gençleri için Türk voleybolunun en tanıdık yüzlerinden biri olan Özbek’in yıllar sonra yeniden ortaya çıkması, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tribünlerdeki atmosferden oldukça etkilendiği görülen Aysun Özbek, turnuvaya katılıp katılmama konusunda uzun süre kararsız kaldığını da itiraf etti:

“Öncelikle herkese merhaba. Bir 18 sene önceden sonra… Yani çok güzel bir atmosfer, özlemişiz. ‘Gelsem mi, gelmesem mi?’ diye çok düşündüm ama iyi ki gelmişim.”

Aysun Özbek’in Filenin Sultanları için verdiği mesaj ise 2003 yılında yarım kalan bir hesabı yeniden gündeme getirdi.

Türkiye, 2003 Avrupa Şampiyonası’nda Ankara seyircisinin önünde Polonya’ya 3-0 mağlup olarak gümüş madalyada kalmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen o finali unutmadığını gösteren Özbek, bugünün Filenin Sultanları’ndan eski takım arkadaşları adına tek bir istekte bulundu:

“Çok başarılar. Bizim öcümüzü alsınlar. Finalin, 2003’ün finalinin öcünü alsınlar inşallah.”

Bir zamanlar sahada Polonya’ya karşı mücadele eden Aysun Özbek’in yıllar sonra tribüne dönerek yeni jenerasyondan “öç” istemesi, voleybolseverleri hem gülümsetti hem de duygulandırdı. Yaklaşık 18 yıl sonra kameralara yansıyan efsane oyuncu, birkaç cümlesiyle Türk voleybolunun nereden nereye geldiğini yeniden hatırlatmayı başardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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