Tesettür Kararıyla Gündeme Gelmişti: Voleybolu Bırakan Aysun Özbek 18 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!

Fenerbahçe’de başlayan profesyonel kariyerini uzun yıllar VakıfBank Güneş Sigorta formasıyla sürdüren başarılı sporcu, dönemin en etkili orta oyuncularından biri haline geldi.

Boyu, blok becerisi ve özellikle tek ayak üzerinden gerçekleştirdiği hızlı hücumlarla dikkat çeken Aysun Özbek, 1997 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı’na seçildi. Milli formayı 200’den fazla karşılaşmada taşıyan Özbek; Türkiye’nin uluslararası arenada adını yeni yeni duyurmaya başladığı dönemin en önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Aysun Özbek’in kariyerindeki en unutulmaz başarı ise 2003 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda geldi. Ankara’da düzenlenen turnuvada finale kadar yükselen Türkiye, Polonya karşısında istediği sonucu alamasa da gümüş madalya kazanarak tarihinin o güne kadarki en büyük voleybol başarısına imza attı. Üstelik bugün gururla kullandığımız “Filenin Sultanları” unvanı da ilk kez o kadroyla birlikte hayatımıza girdi.

Aysun Özbek; Neslihan Demir, Özlem Özçelik, Esra Gümüş, Natalia Hanikoğlu ve Bahar Mert gibi isimlerle birlikte bu tarihi kadronun en önemli parçalarından biriydi. Milli takımla 1997 ve 2001 Akdeniz Oyunları’nda gümüş, 2005 Akdeniz Oyunları’nda ise altın madalya kazandı.

Kulüp kariyerinde de pek çok Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa kupası zaferi yaşayan Özbek, 2004 yılında CEV Top Teams Kupası’nı, 2008’de ise CEV Challenge Kupası’nı kazanan VakıfBank kadrosunda yer aldı. Challenge Kupası’nda “En Değerli Oyuncu” seçilen başarılı orta oyuncu, farklı dönemlerde aldığı “En İyi Blokör” ödülleriyle de döneminin en önemli voleybolcularından biri olduğunu kanıtladı.