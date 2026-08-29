Tesettür Kararıyla Gündeme Gelmişti: Voleybolu Bırakan Aysun Özbek 18 Yıl Sonra Ortaya Çıktı!
Türk voleybolunun unutulmaz orta oyuncularından Aysun Özbek, yaklaşık 18 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. 2003 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan ve “Filenin Sultanları” unvanını hayatımıza sokan efsane kadronun kilit isimlerinden olan Özbek, 2008’de tesettür ve voleybolu bırakma kararıyla ülke gündemine oturmuştu. Ardından kameralardan uzak bir yaşamı tercih eden eski milli sporcu, yıllar sonra takım arkadaşlarıyla birlikte Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için tribündeki yerini aldı. Salondaki atmosfer karşısında duygularını gizleyemeyen Özbek’in Filenin Sultanları’ndan tek bir isteği vardı. 2003 finalini hatırlatan efsane oyuncunun “Bizim öcümüzü alsınlar” sözleri sosyal medyada gündem oldu!
Türk voleybolunun bugün ulaştığı başarıların temellerini atan isimlerden biri hiç şüphesiz Aysun Özbek’ti.
Aysun Özbek’in adı 2008 yılında bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatına ilişkin ortaya atılan iddialarla gündeme geldi.
Aysun Özbek, yıllar sonra 2003 Avrupa Şampiyonası’nda birlikte tarih yazdığı eski takım arkadaşlarıyla Türkiye-Polonya karşılaşmasını izlemek için salona geldi.
Aysun Özbek’in Filenin Sultanları için verdiği mesaj ise 2003 yılında yarım kalan bir hesabı yeniden gündeme getirdi.
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