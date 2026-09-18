Sınava Yapay Zeka Gözlüğüyle Girdi: Gözlüğün Fazla Isınması Her Şeyi Ele Verdi
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Tayvan'da bir üniversite giriş sınavında, aday tıp fakültesi sınavına gözlüğe gizlenmiş yapay zeka teknolojisiyle girdi. Ancak gözlüğün fazla ısınması, hileyi ortaya çıkardı.
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Aday kalın çerçeveli gözlüğe gizlenmiş yapay zeka sistemiyle sınava girdi
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Gözlüğün aşırı ısınması hileyi ele verdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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