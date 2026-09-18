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Sınava Yapay Zeka Gözlüğüyle Girdi: Gözlüğün Fazla Isınması Her Şeyi Ele Verdi

Sınava Yapay Zeka Gözlüğüyle Girdi: Gözlüğün Fazla Isınması Her Şeyi Ele Verdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 17:49
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Tayvan'da bir üniversite giriş sınavında, aday tıp fakültesi sınavına gözlüğe gizlenmiş yapay zeka teknolojisiyle girdi. Ancak gözlüğün fazla ısınması, hileyi ortaya çıkardı.

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Aday kalın çerçeveli gözlüğe gizlenmiş yapay zeka sistemiyle sınava girdi

Aday kalın çerçeveli gözlüğe gizlenmiş yapay zeka sistemiyle sınava girdi

Olay, 12 Haziran 2026 Cuma günü Tayvan'ın Taipei kentindeki Ulusal Tayvan Üniversitesi'nde (NTU) yapılan tıp fakültesi ikinci yazılı sınavında yaşandı. Adayın taktığı kalın çerçeveli gözlüğün içinde, görünmeyecek şekilde bir akıllı gözlük sistemi gizliydi.

Sistem oldukça basit çalışıyordu: aday gözlüğü soru kağıdına yöneltiyor, cihaz soruyu otomatik olarak taratıp hesaplama sürecinden geçirdikten sonra cevabı gösteriyordu. Böylece aday dışarıdan bakıldığında sadece kağıda bakıyormuş gibi görünüyordu.

Ancak gözetmen, adayın test kağıdına garip bir şekilde, sabit ve yakın mesafeden baktığını fark etti. Bu sıradışı davranış, gözetmenin adayı daha yakından incelemesine neden oldu.

Gözlüğün aşırı ısınması hileyi ele verdi

Gözlüğün aşırı ısınması hileyi ele verdi

Gözetmen adayı yakından incelediğinde gözlüğün gözle görülür şekilde çok sıcak olduğunu fark etti. NTU müdürü Lee Hung-sen, gözetmen tarafından incelenen çerçevenin adeta tütsü tüter gibi ısınan akıllı bir gözlüğü gizlediğini açıkladı.

Hile ortaya çıktıktan sonra adaya sınavdan sıfır puan verildi ve sınavdan tamamen diskalifiye edildi. Olay, Kolej Giriş Sınavı Merkezi'ne resmi olarak bildirildi.

NTU yönetimi, üniversitenin sıkı anti-hile önlemleri uyguladığını ve bu olayın ardından test protokollerinin yeniden gözden geçirildiğini duyurdu. Üniversitede bu yıl 1.789 yeni öğrenci kontenjanı için 14.019 aday başvurdu, 13.831 aday kabul edildi ve 188 kontenjan boş kaldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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