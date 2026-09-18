Sınava Yapay Zeka Gözlüğüyle Girdi: Gözlüğün Fazla Isınması Her Şeyi Ele Verdi

Gözetmen adayı yakından incelediğinde gözlüğün gözle görülür şekilde çok sıcak olduğunu fark etti. NTU müdürü Lee Hung-sen, gözetmen tarafından incelenen çerçevenin adeta tütsü tüter gibi ısınan akıllı bir gözlüğü gizlediğini açıkladı.

Hile ortaya çıktıktan sonra adaya sınavdan sıfır puan verildi ve sınavdan tamamen diskalifiye edildi. Olay, Kolej Giriş Sınavı Merkezi'ne resmi olarak bildirildi.

NTU yönetimi, üniversitenin sıkı anti-hile önlemleri uyguladığını ve bu olayın ardından test protokollerinin yeniden gözden geçirildiğini duyurdu. Üniversitede bu yıl 1.789 yeni öğrenci kontenjanı için 14.019 aday başvurdu, 13.831 aday kabul edildi ve 188 kontenjan boş kaldı.