1600 Yıllık Şerefiye Sarnıcı'na Giriş 1 Lira Oldu

Yaklaşık 24 metreye 40 metre ölçülerindeki Şerefiye Sarnıcı'nın tavan yüksekliği 11 metreye ulaşıyor. İçerisinde 32 sütun ve 45 yelken tonoz bulunuyor.

Sarnıcın sütun başlıklarında ise Korinth üslubu kullanılmış. Marmara Adası mermerinden yapılan başlıklar, akantus yapraklarıyla süslenmiş ve yapının bugün de dikkat çeken mimari ayrıntıları arasında yer alıyor.

Yapının duvarları da yalnızca görsel açıdan değil, kullanım amacı açısından da oldukça ilginç. İç duvarlar su geçirmemesi için özel bir sıvayla kaplanırken yaklaşık 2,5 metre kalınlığındaki duvarların köşeleri su basıncına dayanabilmesi için kavisli tasarlanmış.

Şerefiye Sarnıcı'nın Adı Nereden Geliyor?

Sarnıç, adını bulunduğu Şerefiye Mahallesi'nden alıyor. Yapının üzerine daha sonraki dönemlerde Arif Paşa Konağı inşa edilmiş ve bina 1912 yılında İstanbul Şehremaneti Binası olarak kullanılmaya başlanmış.