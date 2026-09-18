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1600 Yıllık Şerefiye Sarnıcı'na Giriş 1 Lira Oldu

1600 Yıllık Şerefiye Sarnıcı'na Giriş 1 Lira Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 17:36
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İstanbul'un Tarihi Yarımada'sında yaklaşık 1600 yıldır ayakta duran Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 1 liralık giriş ücretiyle ziyaret edilebilecek. 17 Eylül'de başlayan uygulamayla sarnıcın tarihi atmosferini görmek artık çok daha kolay.

İşte detaylar. 

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1600 Yıllık Şerefiye Sarnıcı'na Giriş 1 Lira Oldu

1600 Yıllık Şerefiye Sarnıcı'na Giriş 1 Lira Oldu

İstanbul'un yer altında sakladığı tarihi yapılardan Şerefiye Sarnıcı'nda vatandaşları ilgilendiren yeni bir uygulama başladı. 17 Eylül itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, sarnıcı 1 lira karşılığında ziyaret edebilecek.

İBB Kültür A.Ş. tarafından işletilen Şerefiye Sarnıcı'ndaki bu uygulamadan yararlanmak için girişte T.C. kimlik kartını göstermek yeterli. 1 liralık ziyaret uygulaması her gün 10.00-18.00 saatleri arasında geçerli olacak. 

Sarnıcın genel ziyaret saatleri ise 10.00-22.00 arasında.

Şerefiye Sarnıcı Neden Yapıldı?

Şerefiye Sarnıcı Neden Yapıldı?

Şerefiye Sarnıcı'nın üzerinde yapım tarihini kesin olarak gösteren bir kitabe bulunmuyor. Ancak mimari özellikleri incelendiğinde yapının Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius döneminde, 408-450 yılları arasında inşa edildiği öngörülüyor.

Sarnıcın temel amacı, tıpkı Yerebatan Sarnıcı gibi İstanbul'un su ihtiyacını karşılamaktı. Tarih boyunca Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos Hamamı gibi önemli yapılara su sağladığı biliniyor.

Yani bugün ziyaret edilen bu yapı, yüzyıllar önce İstanbul'un günlük yaşamı için hayati önem taşıyan su sisteminin bir parçasıydı.

32 Sütun Ve 45 Yelken Tonoz Bulunuyor

32 Sütun Ve 45 Yelken Tonoz Bulunuyor

Yaklaşık 24 metreye 40 metre ölçülerindeki Şerefiye Sarnıcı'nın tavan yüksekliği 11 metreye ulaşıyor. İçerisinde 32 sütun ve 45 yelken tonoz bulunuyor.

Sarnıcın sütun başlıklarında ise Korinth üslubu kullanılmış. Marmara Adası mermerinden yapılan başlıklar, akantus yapraklarıyla süslenmiş ve yapının bugün de dikkat çeken mimari ayrıntıları arasında yer alıyor.

Yapının duvarları da yalnızca görsel açıdan değil, kullanım amacı açısından da oldukça ilginç. İç duvarlar su geçirmemesi için özel bir sıvayla kaplanırken yaklaşık 2,5 metre kalınlığındaki duvarların köşeleri su basıncına dayanabilmesi için kavisli tasarlanmış.

Şerefiye Sarnıcı'nın Adı Nereden Geliyor?

Sarnıç, adını bulunduğu Şerefiye Mahallesi'nden alıyor. Yapının üzerine daha sonraki dönemlerde Arif Paşa Konağı inşa edilmiş ve bina 1912 yılında İstanbul Şehremaneti Binası olarak kullanılmaya başlanmış.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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