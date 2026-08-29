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Hastane Odasından Paylaştı: Sağlık Taramasının Ardından Kerem Bürsin Ameliyata Alındı!

Hastane Odasından Paylaştı: Sağlık Taramasının Ardından Kerem Bürsin Ameliyata Alındı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.08.2026 - 12:13
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Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Kerem Bürsin’den hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Bir süredir ağrı şikayetleri yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncunun, genel sağlık taraması sırasında safra kesesinde polip tespit edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Fulya’daki özel bir hastanede ameliyat olan Bürsin, bir gün süren gözetimin ardından taburcu edildi. Ailesi ve yakın arkadaşlarının yalnız bırakmadığı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği öğrenildi. Bürsin’in iyileşme sürecini tamamladıktan sonra eylül ayındaki reklam çekimleri için New York’a gitmesi bekleniyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/saglik...
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Oyunculuk kariyerini geliştirmek için Los Angeles’ta yaşamaya devam eden Bürsin’in yolu daha sonra Türkiye’ye düştü.

Oyunculuk kariyerini geliştirmek için Los Angeles’ta yaşamaya devam eden Bürsin’in yolu daha sonra Türkiye’ye düştü.

Kerem Bürsin’in Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, 2013 yılında yayın hayatına başlayan Güneşi Beklerken oldu. Dizide hayat verdiği Kerem Sayer karakteriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Bürsin, dönemin en popüler genç oyuncularından biri haline geldi.

Ardından Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Muhteşem İkili, Ya Çok Seversen ve Platonik gibi farklı yapımlarda rol aldı. Ancak oyuncunun kariyerindeki en büyük çıkışlardan biri, Hande Erçel’le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle gerçekleşti. Yalnızca Türkiye’de değil, İspanya’dan İtalya’ya ve Latin Amerika ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada ilgi gören dizi, Bürsin’in uluslararası tanınırlığını da önemli ölçüde artırdı.

Türkiye ve yurt dışındaki projeleri, reklam anlaşmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uzun süredir gündemde olan Kerem Bürsin’den bu kez sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Bir süredir ağrı yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncunun genel sağlık taraması sırasında safra kesesinde polip tespit edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kerem Bürsin, yaptırdığı genel sağlık taraması sırasında ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle hafta içinde ameliyat masasına yattı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kerem Bürsin, yaptırdığı genel sağlık taraması sırasında ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle hafta içinde ameliyat masasına yattı.

Bir süredir ağrı şikayetleri yaşadığı belirtilen oyuncunun safra kesesinde polip, yani doku çıkıntısı tespit edildi.

Safra kesesi polipleri, organın iç yüzeyinde oluşan ve çoğunlukla tesadüfen fark edilen doku büyümeleri olarak biliniyor. Kerem Bürsin’in rahatsızlığının da gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sırasında ortaya çıktığı öğrenildi. Doktorların değerlendirmesinin ardından oyuncunun ameliyat edilmesine karar verildi.

Fulya’da bulunan özel bir hastaneye yatırılan Bürsin, burada başarılı bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından önlem ve takip amacıyla bir gün hastanede kalan ünlü oyuncu, doktorlarının onay vermesi üzerine taburcu edildi.

Kerem Bürsin’in sağlık süreci boyunca yalnız kalmadığı da öğrenildi. Anne ve babasının yanı sıra yakın arkadaşları da hastanede oyuncuya destek oldu. Operasyonun başarılı geçmesi ve Bürsin’in kısa sürede taburcu edilmesi hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Kerem Bürsin, şu günlerde evinde dinlenerek ameliyatın ardından başlayan iyileşme sürecini geçiriyor. Oyuncunun bir süre doktorlarının tavsiyelerine uyarak dinleneceği ancak yoğun iş programına da fazla ara vermeyeceği öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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