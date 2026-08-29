Hastane Odasından Paylaştı: Sağlık Taramasının Ardından Kerem Bürsin Ameliyata Alındı!
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Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/saglik...
Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından Kerem Bürsin’den hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Bir süredir ağrı şikayetleri yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncunun, genel sağlık taraması sırasında safra kesesinde polip tespit edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Fulya’daki özel bir hastanede ameliyat olan Bürsin, bir gün süren gözetimin ardından taburcu edildi. Ailesi ve yakın arkadaşlarının yalnız bırakmadığı oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde dinlendiği öğrenildi. Bürsin’in iyileşme sürecini tamamladıktan sonra eylül ayındaki reklam çekimleri için New York’a gitmesi bekleniyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Oyunculuk kariyerini geliştirmek için Los Angeles’ta yaşamaya devam eden Bürsin’in yolu daha sonra Türkiye’ye düştü.
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Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kerem Bürsin, yaptırdığı genel sağlık taraması sırasında ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle hafta içinde ameliyat masasına yattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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