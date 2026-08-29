Hastane Odasından Paylaştı: Sağlık Taramasının Ardından Kerem Bürsin Ameliyata Alındı!

Kerem Bürsin’in Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan proje, 2013 yılında yayın hayatına başlayan Güneşi Beklerken oldu. Dizide hayat verdiği Kerem Sayer karakteriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Bürsin, dönemin en popüler genç oyuncularından biri haline geldi.

Ardından Şeref Meselesi, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Muhteşem İkili, Ya Çok Seversen ve Platonik gibi farklı yapımlarda rol aldı. Ancak oyuncunun kariyerindeki en büyük çıkışlardan biri, Hande Erçel’le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisiyle gerçekleşti. Yalnızca Türkiye’de değil, İspanya’dan İtalya’ya ve Latin Amerika ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada ilgi gören dizi, Bürsin’in uluslararası tanınırlığını da önemli ölçüde artırdı.

Türkiye ve yurt dışındaki projeleri, reklam anlaşmaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla uzun süredir gündemde olan Kerem Bürsin’den bu kez sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Bir süredir ağrı yaşadığı öğrenilen ünlü oyuncunun genel sağlık taraması sırasında safra kesesinde polip tespit edildi.