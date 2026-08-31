12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olarak Dünya Gündemine Oturan Bonnie Blue Doğum Yaptı!

Gerçek adı Tia Billinger olan Bonnie Blue, 1999 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Yetişkin içerik sektörüne girmeden önce işe alım alanında çalışan Blue, daha sonra eşiyle Avustralya'ya taşındı ve burada yetişkin içerikleri üretmeye başladı. Zaman içerisinde özellikle üniversite öğrencilerini hedeflediği tartışmalı içerikleri ve kalabalık gruplarla gerçekleştirdiğini öne sürdüğü cinsel ilişki “challenge”ları sayesinde sosyal medyada adını duyurdu.

Fakat Bonnie Blue isminin dünya çapında duyulmasına neden olan asıl olay Ocak 2025'te Londra'da gerçekleştirdiği maraton oldu. Başlangıçtaki hedefi 12 saat içerisinde 1.000 erkekle birlikte olmaktı. Günün sonunda ise sayı 1.057'ye ulaştı. Etkinlikle ilgili sonradan yaptığı açıklamalarda ilk saatlerde katılımcıları kalabalık gruplar halinde kabul ettiğini, ilerleyen saatlerde daha küçük gruplara ve bire bir görüşmelere geçildiğini anlattı. Başlangıçta hedeflenen 1.000 kişinin ardından sırada bekleyen 57 kişiyi daha kabul ettiğini açıkladı.

Bonnie bununla da yetinmedi. Öğrencilerle gerçekleştirdiği etkinliklerden futbol maçlarında yapmaya çalıştığı provokatif organizasyonlara kadar pek çok kez tepki çekti; hatta Nottingham Forest'ın City Ground stadına girmeye çalıştığı bir olayın ardından stadyumdan men edildi. Aralık 2025'te ise yetişkin içerik çektiği iddiasıyla Bali'de gözaltına alındı ve Endonezya'dan sınır dışı edildi. Bonnie Blue, kariyerini neredeyse tamamen “Bir sonraki sefer ne yapacak?” sorusu üzerine kurdu. Fakat 2026 yılında verdiği haber, bugüne kadarki tüm olaylarından çok daha karmaşık bir hale gelecekti.