12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olarak Dünya Gündemine Oturan Bonnie Blue Doğum Yaptı!
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12 saatte 1057 erkekle birlikte olduğunu duyurarak dünya gündemine oturan Bonnie Blue, bu kez bambaşka bir haberle karşımızda. Aylardır gerçek olup olmadığı tartışılan hamileliğiyle konuşulan yetişkin içerik üreticisi, ilk bebeğini dünyaya getirdi.
Üstelik doğum sonrası yaptığı 1057 göndermeli paylaşım yine olay yaratacak cinstendi...
Buyurun, detayları beraber inceleyeli.
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Bonnie Blue'yu tanımayanlar için önce biraz geriye gidelim; çünkü kendisinin gündemimize girişi pek de sıradan olmadı.
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Bonnie Blue'nun hamilelik hikayesi başlı başına bir bilmeceye dönüştü!
12 saatte 1057 erkekle beraber olan Bonnie Blue ilk bebeğini dünyaya getirdi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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