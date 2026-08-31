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12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olarak Dünya Gündemine Oturan Bonnie Blue Doğum Yaptı!

12 Saatte 1057 Erkekle Birlikte Olarak Dünya Gündemine Oturan Bonnie Blue Doğum Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.08.2026 - 19:02
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12 saatte 1057 erkekle birlikte olduğunu duyurarak dünya gündemine oturan Bonnie Blue, bu kez bambaşka bir haberle karşımızda. Aylardır gerçek olup olmadığı tartışılan hamileliğiyle konuşulan yetişkin içerik üreticisi, ilk bebeğini dünyaya getirdi. 

Üstelik doğum sonrası yaptığı 1057 göndermeli paylaşım yine olay yaratacak cinstendi...

Buyurun, detayları beraber inceleyeli.

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Bonnie Blue'yu tanımayanlar için önce biraz geriye gidelim; çünkü kendisinin gündemimize girişi pek de sıradan olmadı.

Bonnie Blue'yu tanımayanlar için önce biraz geriye gidelim; çünkü kendisinin gündemimize girişi pek de sıradan olmadı.

Gerçek adı Tia Billinger olan Bonnie Blue, 1999 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Yetişkin içerik sektörüne girmeden önce işe alım alanında çalışan Blue, daha sonra eşiyle Avustralya'ya taşındı ve burada yetişkin içerikleri üretmeye başladı. Zaman içerisinde özellikle üniversite öğrencilerini hedeflediği tartışmalı içerikleri ve kalabalık gruplarla gerçekleştirdiğini öne sürdüğü cinsel ilişki “challenge”ları sayesinde sosyal medyada adını duyurdu. 

Fakat Bonnie Blue isminin dünya çapında duyulmasına neden olan asıl olay Ocak 2025'te Londra'da gerçekleştirdiği maraton oldu. Başlangıçtaki hedefi 12 saat içerisinde 1.000 erkekle birlikte olmaktı. Günün sonunda ise sayı 1.057'ye ulaştı. Etkinlikle ilgili sonradan yaptığı açıklamalarda ilk saatlerde katılımcıları kalabalık gruplar halinde kabul ettiğini, ilerleyen saatlerde daha küçük gruplara ve bire bir görüşmelere geçildiğini anlattı. Başlangıçta hedeflenen 1.000 kişinin ardından sırada bekleyen 57 kişiyi daha kabul ettiğini açıkladı. 

Bonnie bununla da yetinmedi. Öğrencilerle gerçekleştirdiği etkinliklerden futbol maçlarında yapmaya çalıştığı provokatif organizasyonlara kadar pek çok kez tepki çekti; hatta Nottingham Forest'ın City Ground stadına girmeye çalıştığı bir olayın ardından stadyumdan men edildi. Aralık 2025'te ise yetişkin içerik çektiği iddiasıyla Bali'de gözaltına alındı ve Endonezya'dan sınır dışı edildi. Bonnie Blue, kariyerini neredeyse tamamen “Bir sonraki sefer ne yapacak?” sorusu üzerine kurdu. Fakat 2026 yılında verdiği haber, bugüne kadarki tüm olaylarından çok daha karmaşık bir hale gelecekti.

Bonnie Blue'nun hamilelik hikayesi başlı başına bir bilmeceye dönüştü!

Bonnie Blue'nun hamilelik hikayesi başlı başına bir bilmeceye dönüştü!

Her şey Şubat 2026'da başladı. Bonnie Blue, hamile kalmaya yönelik düzenlediğini söylediği ve “breeding mission” adını verdiği etkinlikte yaklaşık 400 erkekle korunmasız ilişkiye girdi. Ardından rahatsızlandığını, migren ve mide bulantısı yaşadığını anlatan Blue, yaptığı gebelik testinin pozitif çıktığını söyleyerek hamile olduğunu duyurdu. 

Fakat Bonnie'nin geçmişte eski eşiyle çocuk sahibi olmaya çalıştığını ve doğal yollarla hamile kalmakta zorlandığını söylemiş olması bir yana, kısa süre içerisinde bambaşka bir detay ortaya çıktı. Takipçileri Bonnie'nin görüntülerindeki hamilelik karnının gerçek olmadığını düşünmeye başladı. Mart ayında Meksika'da çekilen görüntülerde karnında silikon proteze benzeyen detayların fark edilmesi şüpheleri iyice artırdı. 

Ve Bonnie sonunda bunu kabul etti. Kullandığı karnın sahte olduğunu açıklayan Blue, takipçilerini bilerek kandırdığını ve bunun bir “rage bait”, yani insanların öfkelenerek etkileşim vermesini sağlamaya yönelik bir kurgu olduğunu söyledi. Hatta bu paylaşımların 100 milyondan fazla izlenme aldığını ve kendisine yaklaşık 1 milyon sterlin kazandırdığını öne sürdü. 

Tam “Hamilelik de Bonnie'nin bir başka internet numarasıymış” denirken işler yeniden karıştı. Blue, Mayıs 2026'da bu kez gerçekten hamile olduğunu açıkladı. Büyüyen karnını göstermeye başladı ve bebeğinin yıl sonuna doğru dünyaya geleceğini söyledi. Us Weekly'ye verdiği röportajda tahmini doğum tarihini Kasım 2026 olarak açıklamış, bebeğin cinsiyetini öğrendiğini ancak bunu daha sonra duyuracağını söylemişti. 

Dahası Blue, hamileliğin yaklaşık 400 erkeğin katıldığı etkinliğin sonucunda gerçekleştiğini savundu ve bebeğin babasının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Haziran ayında düzenlediği ve yine tartışmalara neden olan “baby shower” etkinliğinde bulunan iki yetişkin içerik üreticisi de Blue'nun hamileliğinin gerçek olduğunu söylemişti. 

Herkes Kasım ayını beklerken Bonnie Blue cephesinden beklenmedik haber geldi!

12 saatte 1057 erkekle beraber olan Bonnie Blue ilk bebeğini dünyaya getirdi!

12 saatte 1057 erkekle beraber olan Bonnie Blue ilk bebeğini dünyaya getirdi!

Aylarca “Gerçekten hamile mi, yine mi kandırıyor?” tartışmalarının merkezinde kalan 27 yaşındaki Bonnie Blue anne oldu. Blue, hafta sonu Instagram hesabından yayınladığı siyah-beyaz videoyla ilk bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu. Temsilcisi de 30 Ağustos'ta Us Weekly'ye yaptığı açıklamada doğumu doğruladı ve Bonnie'nin durumunun iyi olduğunu belirtti.

Paylaşımda hamilelik sürecinden görüntülere yer veren Bonnie'nin doğum için Londra'daki St Mary's Hospital'ın özel Lindo Wing bölümünü tercih ettiği görüldü. Burası aynı zamanda Galler Prensesi Catherine'in Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'i dünyaya getirdiği bölümdü. 

Videonun sonunda Bonnie'nin hastane yatağında bebeğini kucağına aldığı görüldü ancak bebeğin yüzü gizlendi. Paylaşımına yazdığı cümle ise tahmin edebileceğiniz üzere yine Bonnie Blue usulü oldu:

“And then there were 1058 of us 💙”

Yani kabaca, “Ve artık 1.058 kişiyiz.”

1.058 sayısı, Bonnie'nin 2025'te 1.057 erkekle birlikte olduğunu söylediği etkinliğe açık bir göndermeydi. Doğumun acılı olduğunu ancak beklediği kadar kötü geçmediğini söyleyen Blue, sabah kustuğunda dikişlerinin açıldığını sandığını da anlattı.  Üstelik açıklamayı yaparken hastane tuvaletinde oturup tereyağlı tost yemesi de elbette gözlerden kaçmadı. Kısa süre içerisinde taburcu olacağını söyleyen Bonnie, anneliğin ilk günlerini de kendi üslubuyla değerlendirdi. Bebeğin beslendiği, temizlendiği ve gazı çıkarıldığı sürece çoğunlukla uyuduğunu söyleyerek çocuk sahibi olacaklara “fazla düşünmeyin” tavsiyesinde bulundu. 

Aylar boyunca sahte hamilelik karnından yüzlerce olası baba iddiasına kadar akılalmaz bir hikayeyle gündemde kalan Bonnie Blue'nun hayatında böylece bambaşka bir dönem başladı. Bebeğin adını, cinsiyetini ve biyolojik babasının kim olduğunu ise şu an için kesin olarak bilmiyoruz. Hiç şüphemiz yok ki yakın zamanda tüm bu detaylar büyük şovlar eşliğinde açıklanır...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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