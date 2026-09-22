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RTÜK, Manisa'da Bir Okulda Gerçekleşen Silahlı Saldırı Sonucu Yayıncı Kuruluşlara Uyarıda Bulundu

RTÜK, Manisa'da Bir Okulda Gerçekleşen Silahlı Saldırı Sonucu Yayıncı Kuruluşlara Uyarıda Bulundu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
22.09.2026 - 09:51
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde bir şahıs silahla saldırıda bulundu. Saldırıda yaralıların olduğu öğrenilirken saldırganın yakalandığı ve olayda 8 öğrencinin yaralandığı açıklandı. RTÜK, gerçekleşen olay sonrası yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu.

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RTÜK, Manisa'da gerçekleşen okul saldırısının ardından yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu.

RTÜK, Manisa'da gerçekleşen okul saldırısının ardından yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu.

RTÜK tarafından yapılan uyarıda, 'Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen elim olay Üst Kurulumuz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.

Yaşanan bu müessif olay sonrasında medya hizmet sağlayıcılarının toplumsal huzuru, kamu düzenini ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizin ruh sağlığını gözeterek son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket etmesi esastır.

Bu kapsamda, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmî makamların yapacağı açıklamaların esas alınması; olay anına ait şiddet unsurları travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması; kamuoyunda infial uyandırabilecek doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerekmektedir.

Toplumsal hassasiyetlerimizi zedeleyecek ve şiddeti özendirici nitelikteki olası yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verildi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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