RTÜK, Manisa'da Bir Okulda Gerçekleşen Silahlı Saldırı Sonucu Yayıncı Kuruluşlara Uyarıda Bulundu
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RTÜK, Manisa'da gerçekleşen okul saldırısının ardından yayıncı kuruluşlara uyarıda bulundu.
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