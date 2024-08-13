Ankara Altındağ'da Beş Köpek Daha Katledildi
Ankara Altındağ'da Beş Köpek Daha Katledildi
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İddiaya göre, Ankara'nın Altındağ ilçesinde 36 yaşındaki Umut Ünal'ın sokakta yavruyken bulup, çalıştığı iş yerinin yanındaki kulübede büyüttüğü 7 köpekten 5'inin kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek öldürüldü.
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Ölen köpekleri belediye ekiplerine teslim ettiğini söyleyen Umut Ünal, "6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4'ü öldü, sonradan da 1'i öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Onlar da ölecek diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Zaten biz bakıyoruz. Ben evden onlara et haşlayıp getiriyorum, süt alıyoruz. Buradaki arkadaşlar yardımcı oluyor. Üzüldüm 6- 7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi" dedi.
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Yasadan sonra olan seyler degil malesef. Yasa cikmadan oncede boyle vicdansizliklar yapiliyodu.
tabii ki yapılıyordu. Zalim her zaman zalimdir ama yasaya güvenerek artık köpek öldürmeyi hak olarak görmeye başladılar.
Amacın sadece sokakta yaşam mücadelesi veren canlar olmadığını biliyorduk zaten. Bu gözü dönmüş güruha katletme fırsatı veren, bunu destekleyen, bir şekilde ... Devamını Gör