Ankara Altındağ'da Beş Köpek Daha Katledildi

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı.Ankara'nın Altındağ ilçesinde beş köpek daha katledildi.