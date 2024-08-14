Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu: Yaralı Köpek, Ameliyata Alınacak

Ankara'nın Altındağ ilçesinde beş köpek daha zehirlenerek katledildi. Bu olay sonrası bir haber de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik mahallesinde, bölgedeki esnaf tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu.