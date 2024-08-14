Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu: Yaralı Köpek, Ameliyata Alınacak

etiket Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu: Yaralı Köpek, Ameliyata Alınacak

Muğla sokak köpeği
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 08:22

Ankara'nın Altındağ ilçesinde beş köpek daha zehirlenerek katledildi. Bu olay sonrası bir haber de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik mahallesinde, bölgedeki esnaf tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Dün Ankara'dan bugün ise Muğla'dan korkunç haberler geldi.

AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Dün Ankara'dan bugün ise Muğla'dan korkunç haberler geldi.

Yaralı köpek, Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandığı, kurşunun boyun bölgesinden girdiği ve çenesinin dağıldığı tespit edildi. Durumu stabil olan yaralı köpek, ameliyata alınacak.

Yaralı köpek, Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandığı, kurşunun boyun bölgesinden girdiği ve çenesinin dağıldığı tespit edildi. Durumu stabil olan yaralı köpek, ameliyata alınacak.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
357
181
10
8
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Zevk için öldüren sadistler siyasi güvenceyi zaten almıştı. Şimdi bir de yasaya döküldü.

Meltem cengiz

bir söz vardir cok severim"vicdan kisinin icinde ki tanridir!" soyleyecek cok söz var ama anlayacak insan maalesef yok !