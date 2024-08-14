Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu: Yaralı Köpek, Ameliyata Alınacak
Sokak Köpeği Tabancayla Vuruldu: Yaralı Köpek, Ameliyata Alınacak
Ankara'nın Altındağ ilçesinde beş köpek daha zehirlenerek katledildi. Bu olay sonrası bir haber de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik mahallesinde, bölgedeki esnaf tarafından bakılan sokak köpeği, kanlar içerisinde bulundu.
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AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve yürürlüğe giren sokakta yaşayan hayvanlara yönelik yasa tasarısı sonrası Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı. Dün Ankara'dan bugün ise Muğla'dan korkunç haberler geldi.
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Yaralı köpek, Bodrum'da bulunan özel bir veteriner kliniğine kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde köpeğin tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandığı, kurşunun boyun bölgesinden girdiği ve çenesinin dağıldığı tespit edildi. Durumu stabil olan yaralı köpek, ameliyata alınacak.
Şikayet üzerine jandarma ekipleri, köpeği kimin vurduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
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Zevk için öldüren sadistler siyasi güvenceyi zaten almıştı. Şimdi bir de yasaya döküldü.
Yeter artık yeter
bir söz vardir cok severim"vicdan kisinin icinde ki tanridir!" soyleyecek cok söz var ama anlayacak insan maalesef yok !