Feci Kaza Kamerada! Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: Çok Sayıda Yaralı Var
Feci Kaza Kamerada! Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: Çok Sayıda Yaralı Var
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
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Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 05.30 sıralarında ilçeye bağlı Doğanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bodrum-Van seferini yapan Vangölü Turizm'e ait, Şahin Coşkun yönetimindeki yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole uçtu.
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Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanlığı, "Malatya Akçadağ mevkiinde meydana gelen otobüs kazasında 22 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Olaya ilişkin görüntüler:
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