Dikkat Yeniden Başladı: Metrobüs Yolunda 45 Günlük Çalışma
Dikkat Yeniden Başladı: Metrobüs Yolunda 45 Günlük Çalışma
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Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) açıklama geldi.
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Açıklamada, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlandığı yer alırken, çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürüleceği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacağı bilgisi de verildi.
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