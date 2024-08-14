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Dikkat Yeniden Başladı: Metrobüs Yolunda 45 Günlük Çalışma

Dikkat Yeniden Başladı: Metrobüs Yolunda 45 Günlük Çalışma

İBB Metrobüs
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 13:06

İstanbulluları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. İstanbul Avcılar yan yoldaki elektrik altyapı onarımı dolayısıyla ara verilen metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması yeniden başladı.

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Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) açıklama geldi.

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) açıklama geldi.

Açıklamada, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlandığı yer alırken, çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürüleceği ifade edildi.

Açıklamada, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs yolunda gerçekleştirilecek "Beyaz Yol" çalışmasının 45 gün sürmesi planlandığı yer alırken, çalışma nedeniyle D-100 kara yolu Kadıköy istikameti 2 şeride düşürüleceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacağı bilgisi de verildi.

Ayrıca açıklamada, çalışma bilgileri, metrobüs araçlarında ve duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacağı bilgisi de verildi.
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