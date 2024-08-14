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Buzdolabını Kayık Yapıp Sulama Kanalına Açıldılar: "Bizim Teknemiz Yok Ama Bu Bizim Milyonluk Yatımız"

Buzdolabını Kayık Yapıp Sulama Kanalına Açıldılar: "Bizim Teknemiz Yok Ama Bu Bizim Milyonluk Yatımız"

Adana
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.08.2024 - 12:06

Adana'dan şaşırtmayan ilginç görüntüler geldi. Adana'da sıcaktan bunalan gençler buldukları buzdolabını kayık yapıp sulama kanalına açıldılar. 

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Bunaltan sıcaklar Adana'nın bir türlü yakasından düşmedi. Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Bunaltan sıcaklar Adana'nın bir türlü yakasından düşmedi. Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Bunaltan sıcaklarla mücadele eden Adanalılar çareyi sulama kanallarında buldu. Çocuklar, yine tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

Bunaltan sıcaklarla mücadele eden Adanalılar çareyi sulama kanallarında buldu. Çocuklar, yine tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan gençler sulama kanalında akılalmaz bir yöntemle motorunu ve kapaklarını söktükleri buzdolabını kayıp yapıp onunla kanala kanala girdiler.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan gençler sulama kanalında akılalmaz bir yöntemle motorunu ve kapaklarını söktükleri buzdolabını kayıp yapıp onunla kanala kanala girdiler.

Keyifle serinleyen gençlerin yüzlerinden gülücükler eksik olmadı.

Keyifle serinleyen gençlerin yüzlerinden gülücükler eksik olmadı.

Buzdolabının içerisine yatarak kanalda sürüklenen gençler, "Bizim teknemiz yok ama bu bizim milyonluk yatımız" dedi.

Buzdolabının içerisine yatarak kanalda sürüklenen gençler, "Bizim teknemiz yok ama bu bizim milyonluk yatımız" dedi.
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Sulama kanalında yüzen 17 yaşındaki Mehmet Karataş, "Adana sıcak olduğu için suya girmekten korkmuyoruz. Serinlemek için mecbur suya giriyoruz. Burada yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Yüzmeyi bilenler için sorun olmuyor. Bizler kendimizi kurtaracak kadar yüzme biliyoruz. Yorulunca dinleniyoruz sonra tekrar suya giriyoruz" dedi.

Sulama kanalında yüzen 17 yaşındaki Mehmet Karataş, "Adana sıcak olduğu için suya girmekten korkmuyoruz. Serinlemek için mecbur suya giriyoruz. Burada yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Yüzmeyi bilenler için sorun olmuyor. Bizler kendimizi kurtaracak kadar yüzme biliyoruz. Yorulunca dinleniyoruz sonra tekrar suya giriyoruz" dedi.

16 yaşındaki Ahmet Yasin ise kanalda yüzmekten korkmadığını belirterek, "Kanala girmekten korkmuyorum. Yüzme bilenler boğulmuyor, bilmeyenler boğuluyor. Biz kanala serinlemek için giriyoruz. Bu sıcakta yüzmeyip ne yapacağız" diye konuştu.

16 yaşındaki Ahmet Yasin ise kanalda yüzmekten korkmadığını belirterek, "Kanala girmekten korkmuyorum. Yüzme bilenler boğulmuyor, bilmeyenler boğuluyor. Biz kanala serinlemek için giriyoruz. Bu sıcakta yüzmeyip ne yapacağız" diye konuştu.

İşte o anlar:

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merve

En güzel icatlar imkansızlıklardan doğar 😀 Aferin gençlere hayatın tadını çıkarmayı bilmişler 👏

Ibrahim dogan

Haber bak . Ben de kağıttan uçak yaptım gelin göstereyim

Ibrahim dogan

Akıl almaz yöntem gerçekten