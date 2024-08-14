Buzdolabını Kayık Yapıp Sulama Kanalına Açıldılar: "Bizim Teknemiz Yok Ama Bu Bizim Milyonluk Yatımız"
Buzdolabını Kayık Yapıp Sulama Kanalına Açıldılar: "Bizim Teknemiz Yok Ama Bu Bizim Milyonluk Yatımız"
Adana'dan şaşırtmayan ilginç görüntüler geldi. Adana'da sıcaktan bunalan gençler buldukları buzdolabını kayık yapıp sulama kanalına açıldılar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunaltan sıcaklar Adana'nın bir türlü yakasından düşmedi. Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceye nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bunaltan sıcaklarla mücadele eden Adanalılar çareyi sulama kanallarında buldu. Çocuklar, yine tehlikeli olmasına rağmen sulama kanalında serinlemeye çalıştı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan gençler sulama kanalında akılalmaz bir yöntemle motorunu ve kapaklarını söktükleri buzdolabını kayıp yapıp onunla kanala kanala girdiler.
Keyifle serinleyen gençlerin yüzlerinden gülücükler eksik olmadı.
Buzdolabının içerisine yatarak kanalda sürüklenen gençler, "Bizim teknemiz yok ama bu bizim milyonluk yatımız" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sulama kanalında yüzen 17 yaşındaki Mehmet Karataş, "Adana sıcak olduğu için suya girmekten korkmuyoruz. Serinlemek için mecbur suya giriyoruz. Burada yüzmeyi bilmeyenler boğuluyor. Yüzmeyi bilenler için sorun olmuyor. Bizler kendimizi kurtaracak kadar yüzme biliyoruz. Yorulunca dinleniyoruz sonra tekrar suya giriyoruz" dedi.
16 yaşındaki Ahmet Yasin ise kanalda yüzmekten korkmadığını belirterek, "Kanala girmekten korkmuyorum. Yüzme bilenler boğulmuyor, bilmeyenler boğuluyor. Biz kanala serinlemek için giriyoruz. Bu sıcakta yüzmeyip ne yapacağız" diye konuştu.
İşte o anlar:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
En güzel icatlar imkansızlıklardan doğar 😀 Aferin gençlere hayatın tadını çıkarmayı bilmişler 👏
Haber bak . Ben de kağıttan uçak yaptım gelin göstereyim
Akıl almaz yöntem gerçekten