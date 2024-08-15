Genç Kadına Arabayla Çarpıp Kaçtı, 31 Suç Kaydı Ortaya Çıktı: İş İnsanı F.D. Yeniden Gözaltına Alındı

Beşiktaş'ta sokak arasında yaptığı aşırı hız nedeniyle arabalara çaptıktan sonra yolda yürüyen D.K.'ya çarpan cipin olay yerinden kaçan sürücüsü 31 suç kaydı bulunan otel sahibi F.D. çıktı. Gözaltına alınan F.D. serbest bırakıldı.
Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası gelen tepkiler üzerine iş insanı F.D.'nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.
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İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde ara sokakta aşırı yapan cip sürücüsü F.D., park halindeki araçlara çarparak takla attı. Takla atarken yolda yürüyen insan kaynakları müdür D.K.'ya çarpan araç hurdaya döndü.
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Genç kadını yaralı halde bırakan araç sürücüsü F.D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin sağlık ekiplerine haber vermesiyle hastaneye kaldırılan D.K.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olay yerinden kaçan F.D.'nin 31 suç kaydı bulunduğu ve ifadesi ardından serbest kaldığı öğrenildi.
Korkunç kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o anlar 🎥
Olayın sosyal medyada gündem olması sonrası yükselen tepkilerin ardından F.D. yeniden gözaltına alındı. F.D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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