ÇAYKUR Önünde 'Vizite Gaspı' Eylemi! '23 Yaşındaki Kızım 'Gözümü Tedavi Yaptırsaydın Bu Duruma Düşmezdim' Dedi

Rize'de çalıştığı süre boyunca vize kağıdı hakkının gasp edildiğini söyleyen emekli işçi Alaattin Keskin, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Yüzde 70 engelli olduğunu söyleyen Keskin, evraklarının yakıldığını iddia etti. Kızıyla arasında geçen diyaloğu anlatan Keskin 'İki gün önce 23 yaşımdaki kızım bana 'Baba benim bu gözümü zamanında tedavi yaptırsaydın, ben bu hale düşmezdim' dedi' sözleriyle yaşadıklarına isyan etti.