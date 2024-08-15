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ÇAYKUR Önünde 'Vizite Gaspı' Eylemi! '23 Yaşındaki Kızım 'Gözümü Tedavi Yaptırsaydın Bu Duruma Düşmezdim' Dedi

ÇAYKUR Önünde 'Vizite Gaspı' Eylemi! '23 Yaşındaki Kızım 'Gözümü Tedavi Yaptırsaydın Bu Duruma Düşmezdim' Dedi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 12:13

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Rize'de çalıştığı süre boyunca vize kağıdı hakkının gasp edildiğini söyleyen emekli işçi Alaattin Keskin, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Yüzde 70 engelli olduğunu söyleyen Keskin, evraklarının yakıldığını iddia etti. Kızıyla arasında geçen diyaloğu anlatan Keskin 'İki gün önce 23 yaşımdaki kızım bana 'Baba benim bu gözümü zamanında tedavi yaptırsaydın, ben bu hale düşmezdim' dedi' sözleriyle yaşadıklarına isyan etti.

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Rize'de çalıştığı süre boyunca oluşan vize kağıdı hakkının gasp edildiği ve evrakların yakıldığını iddia eden emekli işçi Alaattin Keskin, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde hak aramaya çalıştı.

Rize'de çalıştığı süre boyunca oluşan vize kağıdı hakkının gasp edildiği ve evrakların yakıldığını iddia eden emekli işçi Alaattin Keskin, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü önünde hak aramaya çalıştı.

Ayağında bulunan sakatlık nedeniyle yüzde 70 engelli olduğunu söyleyen Keskin, '2002 yılından beri kanunlara uyuyorum, kimseye sövmedim kimseyi dövmedim. Ben kanun istiyorum. 2000 yılından 2005 yılına kadar ben bu kuruma dilekçe verdim. Benim vizite kağıtlarımı vermiyorlar. Hepsini yaktılar yıktılar. Bu evraklar nerede?' dedi. Kızıyla arasında geçen konuşmayı da aktaran Keskin, "23 yaşımdaki kızım bana 'Baba benim bu gözümü zamanında tedavi yaptırsaydın, ben bu hale düşmezdim' dedi." diyerek yaşadıklarına isyan etti. 🎥

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gur.ebrar34

Okadar sahipsiz bir milletiz ki yazık ülkenin yasası hukuku adaleti sadede zenginler için var.. Ülkemi bu kadar cok severken umarım ki bir gün adalet aramak... Devamını Gör

ömer

Kime oy vermiş sor bakalım ?

NOGAY ERTURAL

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