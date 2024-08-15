Ev Temizliği İçin Aldığı Fiyat Karşısında Şok Oldu! 'Benden Tam 15 Bin TL İstediler'

Yeni tuttuğu evi temizletmek isteyen genç kadının, temizlik firmasından aldığı teklif dudak uçuklattı. Zaten yeni ve temiz görünen evi temizlemek için 15 bin TL istendiğini söyleyen genç kadın, 'Bu rakamları kim veriyor ve dolu bunlar.' diyerek isyan etti.