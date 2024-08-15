Ev Temizliği İçin Aldığı Fiyat Karşısında Şok Oldu! 'Benden Tam 15 Bin TL İstediler'

Yeni tuttuğu evi temizletmek isteyen genç kadının, temizlik firmasından aldığı teklif dudak uçuklattı. Zaten yeni ve temiz görünen evi temizlemek için 15 bin TL istendiğini söyleyen genç kadın, 'Bu rakamları kim veriyor ve dolu bunlar.' diyerek isyan etti.
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Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon ürün ve hizmetlerin fiyatını yukarı yönlü etkilerken, bazı firmalar da bunu fırsat bilerek vatandaşa fahiş fiyat uygulamaya devam ediyor. Sosyal medyada yeni tuttuğu evi temizletmek için bir temizlik şirketiyle görüştüğünü söyleyen genç kadın, aldığı fiyatı şaşkınlıkla anlattı.
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Evin zaten yeni ve temiz sayılabilecek şekilde olduğunu söyleyen genç kadın, 'Şimdi size göstereceğim ev için benden tam 15 bin TL istediler. Yani böyle bir eve nasıl 15 bin TL isterler hayretler içerisindeyim. Sadece genel bir temizlik istedim. Bu rakamları kim veriyor.' diyerek fiyatlara tepki gösterdi. 🎥
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