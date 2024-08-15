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Olimpiyat Gururumuz Busenaz Çakıroğlu Cinsiyet Tartışmalarına Konu Olan Meslektaşları Hakkında Konuştu

Olimpiyat Gururumuz Busenaz Çakıroğlu Cinsiyet Tartışmalarına Konu Olan Meslektaşları Hakkında Konuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 10:26 Son Güncelleme: 15.08.2024 - 10:39

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İki olimpiyat üst üste madalya alan ilk Türk boksör olan Busenaz Çakıroğlu bize hem Tokyo'da hem Paris'te büyük gurur yaşattı bildiğiniz üzere. Bu yıl boks ringinde sporcuların başarılarından çok cinsiyet tartışmaları gündem oldu.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=3KLii...
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Olimpiyat gururumuz Busenaz Çakıroğlu'na da bu konudaki yorumu soruldu.

Olimpiyat gururumuz Busenaz Çakıroğlu'na da bu konudaki yorumu soruldu.

Tartışmalarda ismi geçen sporcularla yıllardır arkadaş olduklarını söyleyen Çakıroğlu, bunu yorumunu yapmanın ne kendilerine ne de antrenörlerine düşmediğini belirtti.

Tartışmalarda ismi geçen sporcularla yıllardır arkadaş olduklarını söyleyen Çakıroğlu, bunu yorumunu yapmanın ne kendilerine ne de antrenörlerine düşmediğini belirtti.

İşte o açıklama;

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