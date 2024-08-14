Sosyal Medyada Bir Kişinin Erkeklerin Abdestlerinin Bozulmaması İçin Verdiği Tavsiye Viral Oldu

Bilgiye ulaşmanın ve paylaşmanın bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir dönemde, sosyal medyada her an hiç ummadığınız alanda bir bilgi, tavsiye veya uyarı ile karşılaşabiliyoruz.
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Sosyal medya hesabından dini bilgiler paylaşan bir adam, erkeklere abdestleri bozulmaması için bir tavsiye verdi.
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Pamuk ve kürdan kullanılarak uygulanan yöntemin, yüzde 1 milyon garantili bir uygulama olduğunu söyledi.
İşte o video;
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1500 yıl oldu kuran ineli ama hala bunlara inanıp yapan var. La arkadaş ya çıkmaz tıkanırsa ne yapacak o adam :)
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