Menzil Şeyhiyle Anısını Anlattı, Yine Tuhaf Sesler Yankılandı: 'Kulağıma Hafifçe Eğilip, 'Şimdi Oldu mu? Dedi'

Menzil şeyhini rüyasında gördüğünü söyleyen müridin yaşadıklarını anlattığı esnada, cemaat arasında yine tuhaf sesler yankılandı. O anları anlatan mürit, 'Efendi hazretleri doğru yolunu değiştirip bana geliyor, beni kucaklıyor. Elini öptüm.' dediği esnada cemaatin içinden tuhaf bağırışmalar duyuldu. Şeyhin kerametini anlatan mürit, rüyasının gerçek olduğunu söyledi.