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Menzil Şeyhiyle Anısını Anlattı, Yine Tuhaf Sesler Yankılandı: 'Kulağıma Hafifçe Eğilip, 'Şimdi Oldu mu? Dedi'

Menzil Şeyhiyle Anısını Anlattı, Yine Tuhaf Sesler Yankılandı: 'Kulağıma Hafifçe Eğilip, 'Şimdi Oldu mu? Dedi'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.08.2024 - 10:35

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Menzil şeyhini rüyasında gördüğünü söyleyen müridin yaşadıklarını anlattığı esnada, cemaat arasında yine tuhaf sesler yankılandı. O anları anlatan mürit, 'Efendi hazretleri doğru yolunu değiştirip bana geliyor, beni kucaklıyor. Elini öptüm.' dediği esnada cemaatin içinden tuhaf bağırışmalar duyuldu. Şeyhin kerametini anlatan mürit, rüyasının gerçek olduğunu söyledi.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil 'köyü'nde binlerce müritle lüks içinde yaşayan Menzil Tarikatı şeyhlerinin kerametlerinin anlatıldığı bir video paylaşıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Menzil 'köyü'nde binlerce müritle lüks içinde yaşayan Menzil Tarikatı şeyhlerinin kerametlerinin anlatıldığı bir video paylaşıldı.

Bir müridin, Menzil şeyhiyle ilgili keramet hikayesi anlatması esnasında cemaat arasından tuhaf sesler yükseldi. Menzil şeyhini rüyasında gördüğünü söyleyen mürit, 'Daha sonra efendi hazretlerinin hiç yapmadığı bir adet dediler. Doğru istikametini değiştirip bana doğru gelip, beni kucaklıyor. Elini öptüm sonra, kulağıma hafifçe eğilip 'Şimdi oldu mu?' dedi. Ben de 'Tamam şimdi oldu.' dedim." ifadelerini kullandı.

Bir müridin, Menzil şeyhiyle ilgili keramet hikayesi anlatması esnasında cemaat arasından tuhaf sesler yükseldi. Menzil şeyhini rüyasında gördüğünü söyleyen mürit, 'Daha sonra efendi hazretlerinin hiç yapmadığı bir adet dediler. Doğru istikametini değiştirip bana doğru gelip, beni kucaklıyor. Elini öptüm sonra, kulağıma hafifçe eğilip 'Şimdi oldu mu?' dedi. Ben de 'Tamam şimdi oldu.' dedim." ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medyada gündem olan görüntüler; 🎥

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