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Ümit Özdağ'dan Akşener Açıklaması: "Kılıçdaroğlu’nu En Çok Yıpratan Erdoğan ya da Bahçeli Değil Akşener'dir"

Ümit Özdağ'dan Akşener Açıklaması: "Kılıçdaroğlu’nu En Çok Yıpratan Erdoğan ya da Bahçeli Değil Akşener'dir"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 00:19

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Geride bıraktığımız genel seçim döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri Ümit Özdağ olmuştu. Özdağ son dönemde yaptığı çıkışlarla yeniden gündem olmaya başladı.

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Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz seçimde Millet İttifakı'nıda olan Meral Akşener ile ilgili konuştu.

Ümit Özdağ, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz seçimde Millet İttifakı'nıda olan Meral Akşener ile ilgili konuştu.

Geçmişte Meral Akşener'in masadan kalkacağı ile ilgili tahmininin doğru çıktığını hatırlatan Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu’nu en çok yıpratan siyasetçi bu süreçte recep Tayyip Erdoğan ya da Devlet Bahçeli olmamıştır Akşener olmuştur." dedi.

Geçmişte Meral Akşener'in masadan kalkacağı ile ilgili tahmininin doğru çıktığını hatırlatan Özdağ, "Kemal Kılıçdaroğlu’nu en çok yıpratan siyasetçi bu süreçte recep Tayyip Erdoğan ya da Devlet Bahçeli olmamıştır Akşener olmuştur." dedi.

İşte o açıklama;

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gur.ebrar34

Özdağda sadece burun görüyorum..

Osman Elmallı

👏👏👏👏👏