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Tüm Hayatı Çalışmak Üzerine Kurulu: Sakıp Sabancı Ünlü Minibüsünü Neden Satın Aldığını Anlattığı Anlar

Tüm Hayatı Çalışmak Üzerine Kurulu: Sakıp Sabancı Ünlü Minibüsünü Neden Satın Aldığını Anlattığı Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 21:53

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Türkiye'nin en önemli figürlerinden biri olan Sakıp Sabancı, adını iş dünyasına altın harflerle yazdırmayı başarmış bir isim. Kendisi, bugün hala pek çok kişiye ilham veriyor.

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Sagıp Sabancı'nın uçak almak yerine neden meşhur minibüsünü neden aldığını anlattığı anları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Sagıp Sabancı'nın uçak almak yerine neden meşhur minibüsünü neden aldığını anlattığı anları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Minibüsü alma sebebinin bile daha fazla çalışmak olması, Sabancı'nın neden Sabancı olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

Minibüsü alma sebebinin bile daha fazla çalışmak olması, Sabancı'nın neden Sabancı olduğunu bir kere daha ortaya koydu.

İşte o video;

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