Emrah Safa Gürkan'dan 'Taksi Lobisi" Yorumu: "Taksici Diye Bir Lobi Nasıl Yönetiyor Ya Bizi?"

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Tarihçi Emrah Safa Gürkan da bir programında bu konuyu ele aldı.
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"Taksici diye bir lobi nasıl yönetiyor ya bizi?" diyen Gürkan, kazıklanmanın önünün açıldığını söyledi.
İşte o video;
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akepeye para verirsen istediğin her şeyi yaptırırsın :) konu bu kadar basit
Ne bağlaması siyasiler kendi almıştır vergi yok bi skm yok mis gibi azalt değer artsın bilmem ne filmler artık
parayı veren düdüğü çalar taktiği 😂😂