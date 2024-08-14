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Emrah Safa Gürkan'dan 'Taksi Lobisi" Yorumu: "Taksici Diye Bir Lobi Nasıl Yönetiyor Ya Bizi?"

Emrah Safa Gürkan'dan 'Taksi Lobisi" Yorumu: "Taksici Diye Bir Lobi Nasıl Yönetiyor Ya Bizi?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 21:11 Son Güncelleme: 14.08.2024 - 21:43

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Son dönemde özellikle İstanbul'da taksi meselesi büyük bir sorun haline geldi. Sorunun çözülmesi için adımlar atılsa da henüz herhangi bir gelişme olmadı.

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Tarihçi Emrah Safa Gürkan da bir programında bu konuyu ele aldı.

Tarihçi Emrah Safa Gürkan da bir programında bu konuyu ele aldı.

"Taksici diye bir lobi nasıl yönetiyor ya bizi?" diyen Gürkan, kazıklanmanın önünün açıldığını söyledi.

"Taksici diye bir lobi nasıl yönetiyor ya bizi?" diyen Gürkan, kazıklanmanın önünün açıldığını söyledi.

İşte o video;

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plutonundeliği

akepeye para verirsen istediğin her şeyi yaptırırsın :) konu bu kadar basit

Emin Öztürk

Ne bağlaması siyasiler kendi almıştır vergi yok bi skm yok mis gibi azalt değer artsın bilmem ne filmler artık

nevertheless

parayı veren düdüğü çalar taktiği 😂😂