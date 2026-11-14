Kahve Fiyatları Üç Aydır Düşüyor ve Yatırımcıya Kaybettirmeye Devam Ediyor

Ergezen'e göre dört yıldır süren üretim açığı bu yıl fazlaya dönüyor. El Nino nedeniyle rekolte düşeceği kaygısı artmıştı. Ancak Brezilya, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki yoğun üretim bu kaygının önüne geçti. Talep tarafında ABD'nin kahve ihracatı son dönemin en düşük seviyesinde. Küresel büyümedeki yavaşlama, ABD/İsrail-İran savaşı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz de fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.