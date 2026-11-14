Kahve Fiyatları Üç Aydır Düşüyor ve Yatırımcıya Kaybettirmeye Devam Ediyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kahve fiyatları ağustos, eylül ve ekimde üst üste değer kaybederek düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Libresi yıla 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, düşüşün arkasında dolar endeksindeki yükselişi, üretimdeki artışı ve zayıflayan talebi gösteriyor.
Temmuzdaki yükseliş kalıcı olmadı.
Dolar endeksi baskı yaratıyor.
Rekolte açığı fazlaya dönüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın