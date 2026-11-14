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Kahve Fiyatları Üç Aydır Düşüyor ve Yatırımcıya Kaybettirmeye Devam Ediyor

Kahve Fiyatları Üç Aydır Düşüyor ve Yatırımcıya Kaybettirmeye Devam Ediyor

kahve
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 19:15
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Kahve fiyatları ağustos, eylül ve ekimde üst üste değer kaybederek düşüşünü üçüncü ayına taşıdı. Libresi yıla 3,48 dolardan başlayan kahve, ekim ayını 2,8720 dolardan tamamladı. Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, düşüşün arkasında dolar endeksindeki yükselişi, üretimdeki artışı ve zayıflayan talebi gösteriyor.

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Temmuzdaki yükseliş kalıcı olmadı.

Temmuzdaki yükseliş kalıcı olmadı.

Haziranda 2,38 dolara kadar gerileyen kahve, ayı yüzde 11,62 yükselişle 2,96 dolardan kapattı. Temmuzda libresi 3,57 dolara çıkarak ocaktan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Yılın zirvesi ise 28 Ocak'taki 3,72 dolar olarak kaldı. Ağustosta yüzde 1, eylülde yüzde 6,7, ekimde yüzde 1,2 değer kaybı yaşandı.

Dolar endeksi baskı yaratıyor.

Dolar endeksi baskı yaratıyor.

Dolar endeksi 103 civarına yükseldi. Kahvenin ana üreticileri arabikada Brezilya, robustada Vietnam. Zafer Ergezen, bu iki ülkenin para birimlerindeki değer kaybının etkisini şöyle anlattı:

'Brezilya ve Vietnam'ın yerel para birimlerinin dolara karşı değer kaybetmesi maliyetleri dolar bazlı aşağıya çekiyor. Bundan dolayı da kahve fiyatlarında satış baskısının olduğunu görüyoruz.'

Rekolte açığı fazlaya dönüyor.

Rekolte açığı fazlaya dönüyor.

Ergezen'e göre dört yıldır süren üretim açığı bu yıl fazlaya dönüyor. El Nino nedeniyle rekolte düşeceği kaygısı artmıştı. Ancak Brezilya, Orta Amerika ve Güney Amerika'daki yoğun üretim bu kaygının önüne geçti. Talep tarafında ABD'nin kahve ihracatı son dönemin en düşük seviyesinde. Küresel büyümedeki yavaşlama, ABD/İsrail-İran savaşı, yüksek enflasyon ve yüksek faiz de fiyatlar üzerinde baskı kuruyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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