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İletişim Uzmanı Ferhat Murat'tan Instagram Yorumu: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Instagram’a Diz Çöktürmüştür.”

İletişim Uzmanı Ferhat Murat'tan Instagram Yorumu: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Instagram’a Diz Çöktürmüştür.”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 23:13

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2 Ağustos'tan beri kapalı olan Instagram geçtiğimiz saatlerde açıldı bildiğiniz üzere. Instagram'ın açılmasıyla akıllardaki neden kapandığı ve neden açıldığı ile ilgili soru işaretlerine de cevap aranmaya başladı.

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İletişim Uzmanı Ferhat Murat katıldığı bir canlı yayında Instagram ile ilgili konuştu.

İletişim Uzmanı Ferhat Murat katıldığı bir canlı yayında Instagram ile ilgili konuştu.

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Instagram’a diz çöktürmüştür.” diyen Murat'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Instagram’a diz çöktürmüştür.” diyen Murat'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

İşte o açıklama;

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