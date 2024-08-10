İletişim Uzmanı Ferhat Murat'tan Instagram Yorumu: “Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Instagram’a Diz Çöktürmüştür.”

2 Ağustos'tan beri kapalı olan Instagram geçtiğimiz saatlerde açıldı bildiğiniz üzere. Instagram'ın açılmasıyla akıllardaki neden kapandığı ve neden açıldığı ile ilgili soru işaretlerine de cevap aranmaya başladı.
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İletişim Uzmanı Ferhat Murat katıldığı bir canlı yayında Instagram ile ilgili konuştu.
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“Bugün Türkiye Cumhuriyeti, Instagram’a diz çöktürmüştür.” diyen Murat'ın açıklaması sosyal medyada gündem oldu.
İşte o açıklama;
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