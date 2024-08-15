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İrlanda'dan 177 Yıllık Vefa: Drogheda United'ın Başkanı Takımlarının Ay- Yıldız Sembolünün Hikayesini Anlattı

İrlanda'dan 177 Yıllık Vefa: Drogheda United'ın Başkanı Takımlarının Ay- Yıldız Sembolünün Hikayesini Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.08.2024 - 09:51

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Geçtiğimiz aylarda, İlranda'da gerçekleşen bir sokak röportajında röportajı yapan kişinin Türk olduğunu öğrenen kadın, Osmanlı'nın kendilerine yaptığı gıda yardımıyla nasıl onları ölümden kurtardığını anlatmış, kadının vefası izleyenleri duygulandırmıştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yaskocyr/vide...

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Drogheda United takımının başkanı Conor Hoey, hem kasabalarının hem de takımlarının sembolu olan 'Ay Yıldız'ın hikayesini anlattı.

Drogheda United takımının başkanı Conor Hoey, hem kasabalarının hem de takımlarının sembolu olan 'Ay Yıldız'ın hikayesini anlattı.

Drogheda'yı takip eden Türklere teşekkürlerini gönderen Hoey, "Hepimiz kardeşiz" dedi.

Drogheda'yı takip eden Türklere teşekkürlerini gönderen Hoey, "Hepimiz kardeşiz" dedi.

İşte o röportaj;

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