İrlanda'dan 177 Yıllık Vefa: Drogheda United'ın Başkanı Takımlarının Ay- Yıldız Sembolünün Hikayesini Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yaskocyr/vide...
Geçtiğimiz aylarda, İlranda'da gerçekleşen bir sokak röportajında röportajı yapan kişinin Türk olduğunu öğrenen kadın, Osmanlı'nın kendilerine yaptığı gıda yardımıyla nasıl onları ölümden kurtardığını anlatmış, kadının vefası izleyenleri duygulandırmıştı.
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Drogheda United takımının başkanı Conor Hoey, hem kasabalarının hem de takımlarının sembolu olan 'Ay Yıldız'ın hikayesini anlattı.
Drogheda'yı takip eden Türklere teşekkürlerini gönderen Hoey, "Hepimiz kardeşiz" dedi.
İşte o röportaj;
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