İrlanda'dan 177 Yıllık Vefa: Drogheda United'ın Başkanı Takımlarının Ay- Yıldız Sembolünün Hikayesini Anlattı

Geçtiğimiz aylarda, İlranda'da gerçekleşen bir sokak röportajında röportajı yapan kişinin Türk olduğunu öğrenen kadın, Osmanlı'nın kendilerine yaptığı gıda yardımıyla nasıl onları ölümden kurtardığını anlatmış, kadının vefası izleyenleri duygulandırmıştı.