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17 Ağustos Marmara Depremi'nin Üzerinden 25 Yıl Geçti: Hayatını Kaybedenler Unutulmadı, Anma Töreni Düzenlendi

17 Ağustos Marmara Depremi'nin Üzerinden 25 Yıl Geçti: Hayatını Kaybedenler Unutulmadı, Anma Töreni Düzenlendi

Kocaeli Yalova
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 10:07

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 25 yıl geçti. Depremde hayatını kaybedenler unutulmadı ve Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da anma törenleri düzenlendi. 

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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saat felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saat felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kocaeli'nden sonra Yalova'da da 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleşti. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Kocaeli'nden sonra Yalova'da da 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleşti. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" düzenledi.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri unutma ve anma töreni düzenledi. AFAD'dan Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü mesajı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri unutma ve anma töreni düzenledi. AFAD'dan Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü mesajı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şöyle: "Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şöyle: "Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
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Vedat Kaplan

ANMAYIN TEDBİR ALIN, TÜM ÜLKE DEPREM KUŞAGI ,ARTIK ANILACAK DEPREMLER DEĞİL SAGLAM BİNALAR YAPILSIN.

Emel

Bu felaketten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey daha da kötüye gitti. Ve biz hayatımızın en berbat günlerini yaşıyoruz .Afetleri ilahi sana güruh ... Devamını Gör

Vural Özlem

1999 yılı. Sonraki büyük felaketin 3 yıl öncesi.