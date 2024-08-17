17 Ağustos Marmara Depremi'nin Üzerinden 25 Yıl Geçti: Hayatını Kaybedenler Unutulmadı, Anma Töreni Düzenlendi
17 Ağustos Marmara Depremi'nin Üzerinden 25 Yıl Geçti: Hayatını Kaybedenler Unutulmadı, Anma Töreni Düzenlendi
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Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de dualarla anıldı.
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Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, saat felaketin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Kocaeli'nden sonra Yalova'da da 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleşti. Kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık sahildeki Deprem Anıtı'na kadar "sessiz yürüyüş" düzenledi.
Sakarya'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri unutma ve anma töreni düzenledi. AFAD'dan Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü mesajı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ise şöyle: "Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
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ANMAYIN TEDBİR ALIN, TÜM ÜLKE DEPREM KUŞAGI ,ARTIK ANILACAK DEPREMLER DEĞİL SAGLAM BİNALAR YAPILSIN.
Bu felaketten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey daha da kötüye gitti. Ve biz hayatımızın en berbat günlerini yaşıyoruz .Afetleri ilahi sana güruh ... Devamını Gör
1999 yılı. Sonraki büyük felaketin 3 yıl öncesi.