Babasını İhbar Etti: Evinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan Kalan Mühimmat Bulundu
Babasını İhbar Etti: Evinde 1'inci Dünya Savaşı'ndan Kalan Mühimmat Bulundu
Bursa'da bir garip olay yaşandı. Bir anlık sinirle babasını ihbar etti. 73 yaşındaki Ali E’nin evinde yapılan aramada, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu.
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İddiaya göre, 48 yaşındaki Hüseyin E., polisi arayıp, babası Ali E.’nin evinde bomba olduğu ihbarında bulundu.
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İhbar üzerine harekete geçen ekipler, saat 04.00 sıralarında Ali E’nin Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 153. Sokak'taki evine operasyon düzenledi. 3 katlı evin bodrum katında yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirtilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında mühimmat bulundu.
73 yaşındaki Ali E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrası mühimmat incelemek üzere bulunduğu olay yerinden alındı.
İşte o anlar:
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