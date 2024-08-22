AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Lanetledi: 'Şiddeti Seyredenlerin Durumu Vahimdir'

Tüm Türkiye'nin konuştuğu kadına şiddet olayına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Manisa'da 37 yaşındaki Yılmaz Akman, hamile olan 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla darbetti. Olaya tepkiler sürerken, Ömer Çelik, kadına yönelik şiddeti lanetledi ve şiddete seyirci kalanlara tepki gösterdi.