AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Lanetledi: 'Şiddeti Seyredenlerin Durumu Vahimdir'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamile Kadına Yönelik Şiddeti Lanetledi: 'Şiddeti Seyredenlerin Durumu Vahimdir'
Tüm Türkiye'nin konuştuğu kadına şiddet olayına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı. Manisa'da 37 yaşındaki Yılmaz Akman, hamile olan 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla darbetti. Olaya tepkiler sürerken, Ömer Çelik, kadına yönelik şiddeti lanetledi ve şiddete seyirci kalanlara tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manisa'da yaşayan 37 yaşındaki Yılmaz Akman, hamile olan 19 yaşındaki Sude Naz Atak'ı sokak ortasında demir sopayla darbetti. İkilinin 3 yaşındaki oğlunun gözleri önünde gerçekleşen bu olayı, yurttaşlar uzun süre tepkisiz kalarak film gibi izledi. Olaydan 7 gün sonra Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm Türkiye bu olayı konuşurken, AK Parti'den ilk tepki parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Şiddeti lanetleyen Çelik, şiddete seyirci kalanları ise es geçmedi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir. Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz!"
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın