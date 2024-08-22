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Öldürdüğü Eşinin Cansız Bedeniyle Karakola Gitti

Öldürdüğü Eşinin Cansız Bedeniyle Karakola Gitti

Konya Kadın Cinayetleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 06:37

Kadına ve çocuklara yönelik şiddetin önü bir türlü alınamıyor. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'da otomobil içerisinde eşini bıçaklayarak öldüren Bekir Durmaz, aynı araçla karakola giderek teslim oldu.

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Tüm Türkiye sokak ortasında darbedilen hamile kadını konuşurken, bir kanlı haber de Konya'dan geldi.

Tüm Türkiye sokak ortasında darbedilen hamile kadını konuşurken, bir kanlı haber de Konya'dan geldi.

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Durmaz otomobil içerisinde eşi Elif Durmaz'ı bıçakladı.

Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Durmaz otomobil içerisinde eşi Elif Durmaz'ı bıçakladı.

Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle karakola giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle karakola giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
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