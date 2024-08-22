Öldürdüğü Eşinin Cansız Bedeniyle Karakola Gitti
Öldürdüğü Eşinin Cansız Bedeniyle Karakola Gitti
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Tüm Türkiye sokak ortasında darbedilen hamile kadını konuşurken, bir kanlı haber de Konya'dan geldi.
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Olay, Konya'nın Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bekir Durmaz otomobil içerisinde eşi Elif Durmaz'ı bıçakladı.
Sürücü daha sonra aracında bıçaklanmış halde bulunan eşiyle karakola giderek teslim oldu. Polislere eşini bıçakladığını söyleyen Bekir Durmaz gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ise Elif Durmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
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