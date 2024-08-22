Öldürdüğü Eşinin Cansız Bedeniyle Karakola Gitti

Kadına ve çocuklara yönelik şiddetin önü bir türlü alınamıyor. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Konya'da otomobil içerisinde eşini bıçaklayarak öldüren Bekir Durmaz, aynı araçla karakola giderek teslim oldu.