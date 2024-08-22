81 İlde Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başladı: "Sadece 200 TL Banknotlar Olacak"
81 İlde Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başladı: "Sadece 200 TL Banknotlar Olacak"
Herkesi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. ATM’lerde yeni bir dönem başladı. Artık ATM'de tek tip para kullanımına geçilecek. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 'Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak' dedi.
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Günlük para çekim limitini artıran bankalar, bu önlemin yeterli olmaması sonrası ATM'lerde yeni bir sistem geçmeye karar verdi. Bu hafta itibarıyla başlanan sistemin, cuma gününe kadar tüm ATM'lerde devreye alınması bekleniyor.
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Yeni düzeni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlatan Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, "Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Bazı bankalar 100 TL banknotu da ATM'lere koymama çalışmaları yürütüyor. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak" dedi.
Şimdiden çok sayıda yurttaş, ATM'lerden 10, 20 veya 50 TL'lik para çekimi yapamadıkları yönünde şikayetlerde bulundu. Söz konusu uygulama ile bu tür banknotlar artık ATM'lerden yatırılamayacak ya da çekilemeyecek. Bankalar tarafından ATM’lere sadece 100 ve 200 TL’lik banknotlar yerleştirecek. Böylelikle bazı ATM'lerde yalnızda 100 ve 200 TL, bazılarında da sadece 200 TL'lik banknotlar yer alacak.
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