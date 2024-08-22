81 İlde Geçerli Olacak! ATM'lerde Yeni Dönem Başladı: "Sadece 200 TL Banknotlar Olacak"

Herkesi yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. ATM’lerde yeni bir dönem başladı. Artık ATM'de tek tip para kullanımına geçilecek. Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu, 'Bankalar 5, 10, 20 TL'den sonra 50 TL banknotu da ATM'lere koymamaya başladı. Yakında ATM'lerde sadece 200 TL banknotlar olacak' dedi.