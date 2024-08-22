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İkinci El Teknolojik Ürün Satışında Yeni Dönem Başlıyor: Karar, 3 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

İkinci El Teknolojik Ürün Satışında Yeni Dönem Başlıyor: Karar, 3 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

cep telefonu telefon kayıt Bilgisayar
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 09:51

Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, tüketici mağduriyetinin önüne geçmek ve kayıt dışılığı engellemek için yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlerin bakanlık sistemine kaydını zorunlu hale getirdi. Uygulamanın 3 ay sonra faaliyete geçeceği öğrenildi. 

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Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışına ilişkin yeni bir karar aldı.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışına ilişkin yeni bir karar aldı.

Daha önce, firmalar yeniledikleri teknolojik cihazları, isteğe bağlı olarak Ticaret Bakanlığı'nın sistemine kayıt edebiliyordu. Ancak, yapılan yeni düzenleme ile birlikte kayıt işlemi zorunlu hale getirildi.

Daha önce, firmalar yeniledikleri teknolojik cihazları, isteğe bağlı olarak Ticaret Bakanlığı'nın sistemine kayıt edebiliyordu. Ancak, yapılan yeni düzenleme ile birlikte kayıt işlemi zorunlu hale getirildi.

Düzenlemeyle birlikte ikinci el telefon piyasasında kayıt dışılığın önlenmesinin yanı sıra tüketicinin bu ürünlere güvenilir bir şekilde ulaşması hedefleniyor.

Düzenlemeyle birlikte ikinci el telefon piyasasında kayıt dışılığın önlenmesinin yanı sıra tüketicinin bu ürünlere güvenilir bir şekilde ulaşması hedefleniyor.

Uygulamanın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği konuşulurken, düzenlemeye, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları da dahil edildi.

Uygulamanın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği konuşulurken, düzenlemeye, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları da dahil edildi.
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