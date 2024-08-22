İkinci El Teknolojik Ürün Satışında Yeni Dönem Başlıyor: Karar, 3 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek
İkinci El Teknolojik Ürün Satışında Yeni Dönem Başlıyor: Karar, 3 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek
Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, tüketici mağduriyetinin önüne geçmek ve kayıt dışılığı engellemek için yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlerin bakanlık sistemine kaydını zorunlu hale getirdi. Uygulamanın 3 ay sonra faaliyete geçeceği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışına ilişkin yeni bir karar aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha önce, firmalar yeniledikleri teknolojik cihazları, isteğe bağlı olarak Ticaret Bakanlığı'nın sistemine kayıt edebiliyordu. Ancak, yapılan yeni düzenleme ile birlikte kayıt işlemi zorunlu hale getirildi.
Düzenlemeyle birlikte ikinci el telefon piyasasında kayıt dışılığın önlenmesinin yanı sıra tüketicinin bu ürünlere güvenilir bir şekilde ulaşması hedefleniyor.
Uygulamanın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği konuşulurken, düzenlemeye, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsolları da dahil edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın