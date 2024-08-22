İkinci El Teknolojik Ürün Satışında Yeni Dönem Başlıyor: Karar, 3 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

Ticaret Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, tüketici mağduriyetinin önüne geçmek ve kayıt dışılığı engellemek için yenilenmiş ikinci el teknolojik ürünlerin bakanlık sistemine kaydını zorunlu hale getirdi. Uygulamanın 3 ay sonra faaliyete geçeceği öğrenildi.