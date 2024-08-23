Böylesi Ne Duyuldu Ne de Görüldü: Suudi Arabistan'da 27 Deveye Estetik, 16'sına Botoks Yapıldı
Böylesi Ne Duyuldu Ne de Görüldü: Suudi Arabistan'da 27 Deveye Estetik, 16'sına Botoks Yapıldı
Suudi Arabistan'da yaşanılan olay nedeniyle Hayvan Hakları savunucuları ayağa kalktı. Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, 27 deveye estetik, 16'sına botoks yapıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suudi Arabistan'da develere yönelik akılalmaz bir olay yaşandı. Bu olay üzerine Hayvan hakları savunucuları harekete geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sputnik'in aktardığına göre; Suudi Arabistan'da düzenlenen deve güzellik yarışmalarında, develerin dudaklarına, burunlarına, çenelerine ve kafalarının diğer bölgelerine botoks enjeksiyonları yapıldığı ve hormon, kolajen gibi maddelerle müdahale edildiği ortaya çıktı.
Hayvan hakları savunucuları, bu durumu 'hayvanlara zulüm' olarak nitelendirirken, Peta Asya Başkan Yardımcısı Jason Baker, "Bir hayvanın estetik müdahalelere maruz bırakılması çok zalimce" dedi. Develer ve sahipleri yarışmadan diskalifiye edilerek ağır cezalara çarptırıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın