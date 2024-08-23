Zayıflamak İstemişti: 26 Yaşındaki Genç Kadın, Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti
Zayıflamak İstemişti: 26 Yaşındaki Genç Kadın, Mide Küçültme Ameliyatı Sonrası Hayatını Kaybetti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Edinilen bilgiye göre, 107 kilo olan ve kilo vermekte zorlanan Neslin Yılmaz, son çare olarak mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede operasyon geçirmeye karar veren Neslin Yılmaz, 27 Mayıs'ta yapılan tahliller sonrası aynı gün operasyona alındı. Ameliyat sonrası 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen genç kadın, eve döndüğünde rahatsızlandı.
Yeniden hastaneye götürülen Neslin yılmaz, 12 ve 17 Haziran'da her biri yaklaşık 5 saat süren ameliyatlara aldı. Son ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve hastane yönetiminden, "taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar" gerekçesiyle şikayetçi olan anne Zübeyde Yılmaz, şöyle devam etti:
"Neslin ameliyat olmak istedi. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki hastaneye yatırdık ve tahlillerini yaptırdık. Bize, 27 Mayıs 2024 tarihinde hastaneye yatırılacağı ve ameliyat yapılacağı söylendi. Tahlilleri yapıldı ve o gün ameliyata alındı. Ameliyat yapıldıktan sonra 3 gün hastanede kaldık ve sonrasında eve döndük. Eve döndüğümüzde kızım hiçbir şey yiyemiyor, sürekli kusuyordu. O günden sonra kesinlikle uyku ve dinlenmesi yoktu, nefes almakta da zorlanıyordu. Doktor ile görüşerek yeniden hastaneye gittik ve doktor ile görüşmemizde kızıma ‘suyu çok içiyorsun, fazla içme, ondan oluyor' dediler.”
Acılı anne doktorun kendisine, “Özür dilerim, hakkını helal et, benim hatammış, mide dönmesi olmuş” dediğini iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ben cerrahi bir hata olmadığına eminim. Bu bir komplikasyon, bütün müdahaleleri yaptım'' diyerek kendini savunan doktor E.A., sözlerine şöyle devam etti: ''Ameliyatları yaptım, geceleri uyumadım ve yoğun bakım sürecinde ilgilendik. O ameliyatları yapmamız gerekiyordu. Ben insanların acısını, annenin psikolojisini anlıyorum, sonuçta kızını kaybetti. Ben hatamın olduğunu kabul etmiyorum ve olayın yargıya taşınmasını ben istiyorum, bir şey olmadığı ortaya çıksın ki ben bundan eminim. Bilirkişiye gittiği zaman ‘bunların bu şekilde yapılması lazımmış, hepsi yapılmış ancak olmamış' denileceğinden eminim.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Her ameliyatta komplikasyon gelişebilir. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin. Yarım hekim candan eder derler.