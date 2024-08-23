Google’a 'Salak Şoför' Yazınca O Çıkıyor: “Ben Akıllı Şoförüm”
Google’a 'Salak Şoför' Yazınca O Çıkıyor: “Ben Akıllı Şoförüm”
Antalya’da yaşanan garip olay herkesi şoke etti. Halk otobüsü şoförünün yaptığı bir iyilik başına dert oldu. Google'a 'salak şoför' yazınca kendisinin çıktığını söyleyen halk otobüsü şoförü Barış Özer, “O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor. Google, ben akıllı şoförüm” dedi.
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İyilikten maraz doğar dedikleri bu olsa gerek. Akılalmaz olay, 5 yıl önce Antalya'da yaşandı. Halk otobüsünde farklı tarihlerde düşürülen ve unutulan, içerisinde 30 bin lirayı geçkin döviz ile Türk lirası bulunan cüzdanları sahiplerine teslim eden Barış Özer, 'salak mısın' yorumuna maruz kaldı.
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Halk otobüsü şoförü Barış Özer, olumsuz yorum yapan bir kişiye tepki gösterdiği için Google tarafından mağdur edildi. Google'a 'salak şoför' yazınca ilk sayfanın neredeyse hepsinde çıkan Özer, artık o kelimeyi hayatından çıkardığını ve telaffuz etmek istemediğini vurguladı.
Google'a tepki gösteren Barış Özer, "Google ben akıllı şoförüm. İnsanlık yaptık, buna kötü yorum yapılmaması lazım. Akıllı, dürüst, vicdanlı şoför olarak çıkmak istiyorum'' dedi.
''Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum'' diyen Özer, sözlerine şöyle devam etti: "Otobüste bulmuş olduğum eşyaları sahiplerine teslim ettiğim için sosyal medyada yapılan kötü yorumlardan dolayı Google arama motorunda ismini söylemek istemediğim şekilde çıkmaktayım.Tepki gösterdik, bu sefer daha da çoğaldı. Halen ben çıkıyorum. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor.''
İşte o anlar:
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