Google’a 'Salak Şoför' Yazınca O Çıkıyor: “Ben Akıllı Şoförüm”

Antalya’da yaşanan garip olay herkesi şoke etti. Halk otobüsü şoförünün yaptığı bir iyilik başına dert oldu. Google'a 'salak şoför' yazınca kendisinin çıktığını söyleyen halk otobüsü şoförü Barış Özer, “O kelimeyi söylemek istemiyorum ne olduğunu, çünkü söyledikçe daha da çoğalıyor. Google, ben akıllı şoförüm” dedi.