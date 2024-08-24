ABD'ye Kaçmıştı: Savcılık Timur Cihantimur İçin Harekete Geçti
ABD'ye Kaçmıştı: Savcılık Timur Cihantimur İçin Harekete Geçti
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi. Ancak aynı talebi Eylem Tok için yapmaması ise dikkat çekti.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta meydana gelen olayda 17 yaşındaki Timur Cihantimur kullandığı araç, 3 ATV aracına çarpmış ve kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken 4 kişi de yaralanmıştı.
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Sürücünün yazar olan annesi Eylem Tok’la birlikte Mısır’a kaçtıktan sonra ABD'ye gittikleri ortaya çıkmıştı. ABD'de yakalanan ve dava süreçleri başlayan ikilinin mahkemeye sundukları talepler tek tek reddediliyor.
Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.
Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti.
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