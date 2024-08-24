ABD'ye Kaçmıştı: Savcılık Timur Cihantimur İçin Harekete Geçti

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur hakkında yeni gelişme yaşandı. Savcılık, Cihantimur’un Türkiye'ye iadesini ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi. Ancak aynı talebi Eylem Tok için yapmaması ise dikkat çekti.